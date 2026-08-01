Supărat că a fost dat la casa de copii când era mic, un tânăr a vrut să recurgă la un gest extrem

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Negostina, a fost protagonistul unui episod care ridică unele semne de întrebare.

În seara zilei de vineri, 31 iulie, bărbatul care circula cu mașina în zona localității Costișa a avut o discuție telefonică.

I-a reproșat unei mătuși că la vârsta de nici 3 ani a fost dat la casa de copii, iar acolo a avut o viață nu foarte fericită.

Pentru acest episod, a amenințat că va intra cu mașina în primul mal de pământ, cu intenția clară de a-și pune capăt zilelor.

La scurt timp după discuție, în drumul său a apărut acel șanț mai adânc de la Costișa, acolo a și intrat cu mașina.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipajele de salvare care au reușit să îl scoată din mașina unde a rămas încarcerat.

După ce au reușit să îl stabilizeze, l-au predat echipelor de prim ajutor care l-au transportat la spital.

La fața locului a mai fost găsită și o tânără de 20 de ani, care a suferit un atac de panică. Aceasta a primit îngrijiri medicale, iar ulterior a fost transportată și ea la spital.

Tânărul din Negostina a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero.

Având în vedere circumstanțele acestui eveniment, polițiștii iau în calcul să îi retragă permisul de conducere tânărului, în încercarea de a evita vreo tragedie în trafic.

Mai trebuie spus că la evenimentul de la Costișa au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.