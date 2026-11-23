În fiecare zi facem sute de alegeri: ce mâncăm, ce spunem, cum reacționăm când cineva ne supără. Avem impresia că noi suntem cei care hotărăsc. Este posibil însă ca obiceiurile, emoțiile și creierul să hotărască în locul nostru. Așa apare întrebarea liberului arbitru: suntem cu adevărat liberi să alegem? Dacă totul este hotărât dinainte, de ce ne-am mai strădui să ne schimbăm? Iar dacă suntem liberi, cât de liberi suntem, de fapt? Răspunsul nu este doar o curiozitate. El ne arată cât de mult ne putem schimba viața.

Ca să găsească un răspuns, cercetătorul american Benjamin Libet a făcut în 1983 un experiment devenit celebru. El a vrut să afle ce apare mai întâi: hotărârea noastră sau activitatea creierului. Libet le-a cerut participanților să miște mâna atunci când doreau ei. Apoi, aceștia trebuiau să spună în ce clipă exactă au simțit dorința de a se mișca. În tot acest timp, niște aparate prinse de capul lor le măsurau activitatea creierului. Logica experimentului era simplă. Dacă hotărârea apare prima, atunci suntem liberi. Dacă creierul pornește primul, atunci poate că nu suntem.

Rezultatul a fost surprinzător. Creierul începea să pregătească mișcarea cu aproape o jumătate de secundă înainte ca omul să simtă că vrea să se miște. Mulți au tras atunci o concluzie dură: creierul hotărăște în locul nostru, iar noi aflăm abia după aceea.

Povestea nu s-a oprit însă aici. Libet a observat că oamenii puteau opri mișcarea în ultima clipă. Altfel spus, chiar dacă impulsul pornea singur, omul putea să spună „nu”. Cercetări mai recente au arătat, de asemenea, că acel semnal nu era o decizie gata luată, ci mai degrabă o activitate obișnuită a creierului. În plus, experimentul privea un gest simplu și fără importanță. În deciziile care contează cu adevărat, ne gândim, cântărim și alegem în funcție de ce prețuim.

Ce înseamnă toate acestea pentru noi? Nu suntem complet liberi, pentru că multe reacții pornesc automat în noi. Totuși, nici nu suntem roboți. Între impuls și faptă există un spațiu mic, în care putem alege. De exemplu, nu alegi să simți furie, dar poți alege dacă ridici tonul sau nu. Psihologii au observat că oamenii care cred că își pot influența viața se descurcă mai bine cu stresul și renunță mai greu. Cei care cred că nu pot schimba nimic se descurajează repede și, uneori, nici nu mai încearcă. Vestea bună este că spațiul nostru de alegere poate crește prin exercițiu. Următoarele cinci soluții te pot ajuta în acest sens.

Prima soluție este să folosești pauza dintre impuls și faptă. Când ești supărat sau tentat, respiră adânc de trei ori. Abia după aceea răspunde sau acționează. Această pauză seamănă cu acel „nu” din ultima clipă, descoperit de Libet. În acele câteva secunde, tu ai șansa să alegi. Cu timpul, pauza devine un obicei, iar reacțiile tale devin mai calme.

A doua soluție este să îți observi obiceiurile. Timp de o săptămână, notează ce faci „fără să te gândești”. Poți observa, de exemplu, momentele în care iei telefonul în mână sau mănânci din plictiseală. Un obicei pe care îl vezi devine mai ușor de schimbat.

A treia soluție este să hotărăști dinainte. Stabilește-ți reguli simple, de forma: „Dacă se întâmplă asta, atunci fac aceea”. Un exemplu ar fi: „Dacă mă întorc obosit acasă, fac totuși o plimbare de zece minute”. Astfel, iei decizia atunci când ești calm, nu atunci când ești slăbit. Planul făcut dinainte te ajută să nu mai negociezi zilnic cu tine însuți.

A patra soluție este să schimbi mediul din jurul tău. Voința obosește, dar mediul te influențează tot timpul. Scoate telefonul din dormitor. Pune fructele la vedere și dulciurile în dulap. Atunci când îți organizezi mediul, îți alegi, indirect, și comportamentul. Este mai ușor să faci alegerea bună atunci când ea este și cea mai simplă.

A cincea soluție este să renunți la vinovăție și să îți asumi responsabilitatea. Multe lucruri din trecut nu au depins de tine. Acceptă acest lucru și întreabă-te: „Ce pot face de acum înainte?”. Blândețea față de tine însuți te ajută să te schimbi mai mult decât critica.

Poate că nu vom ști niciodată sigur dacă liberul arbitru există cu adevărat. Știm însă că atenția, răbdarea și obiceiurile bune ne dau mai multă putere asupra alegerilor noastre. Nu putem opri toate impulsurile, dar putem decide ce facem cu ele. Nu putem controla tot ce ni se întâmplă, dar putem lucra la felul în care răspundem. Libertatea nu este un lucru pe care îl ai sau nu îl ai. Ea este o abilitate pe care o înveți puțin câte puțin, în fiecare zi.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753 937 223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com