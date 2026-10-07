SUMEC Suceava redă strălucirea și siguranța mașinii tale prin servicii complete de tinichigerie și vopsitorie auto

Cu o experiență de peste 35 de ani în domeniu, SUMEC S.A. Suceava continuă să își diversifice serviciile oferite clienților și pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice soluții complete pentru întreținerea, repararea și recondiționarea autovehiculelor și utilajelor.

Compania, cu sediul pe Calea Unirii nr. 25 bis, în spatele Bazarului Suceava, se prezintă într-un concept modern, cu un service auto dotat cu echipamente și instalații ultraperformante, adaptate unei game largi de intervenții. Sumec Suceava este autorizată de Registrul Auto Român (RAR) pentru efectuarea Inspecțiilor Tehnice Periodice (ITP), precum și pentru lucrări de reparații și întreținere la autoturisme, autoutilitare, autofurgonete, autocamioane, utilaje și echipamente pentru construcții și întreținerea drumurilor.

SUMEC SA Suceava are sediul pe Calea Unirii nr. 25 bis, în spatele Bazarului Suceava

Soluții complete pentru utilaje grele și echipamente speciale

Unul dintre domeniile importante în care SUMEC S.A. Suceava oferă servicii specializate este cel al utilajelor de construcții și echipamentelor speciale. Compania asigură servicii complete de mecanică, hidraulică, tinichigerie și recondiționare pentru buldoexcavatoare, excavatoare, încărcătoare, autogredere, macarale, cilindri compactori, utilaje forestiere și utilaje de tip Unimog.

Printre serviciile disponibile se numără reparațiile structurale și tinichigeria grea, respectiv îndreptarea brațelor excavatoarelor, redresarea șasiurilor, lucrări de sudură specializată și reparații la cupe sau bene.

Totodată, SUMEC oferă sablare și vopsitorie industrială, cu protecție anticorozivă și vopsire rezistentă la uzură intensă în cabină profesională, servicii pentru sisteme hidraulice și mecanice (diagnosticare și reparații la cilindri hidraulici, pompe, transmisii și articulații), precum și revizii periodice și întreținere flotă, respectiv servicii de mentenanță preventivă autorizate R.A.R. pentru menținerea utilajelor în stare optimă de funcționare.

Sumec se prezintă într-un concept modern, cu un service auto dotat cu echipamente și instalații ultraperformante, adaptate unei game largi de intervenții

Tinichigerie și vopsitorie auto, într-un service modern

Cu o experiență vastă în domeniul întreținerii și reparațiilor auto, SUMEC Suceava și-a dezvoltat permanent serviciile pentru a oferi soluții complete de caroserie. În service-ul modern al companiei, dotat cu echipamente și instalații performante, specialiștii în domeniu realizează lucrări de tinichigerie și vopsitorie auto la cele mai înalte standarde.

Astfel, la SUMEC Suceava calitatea lucrărilor este garantată de echipa de tehnicieni, tinichigii și vopsitori auto cu o vastă experiență în domeniu.

În acest domeniu, Sumec Suceava oferă servicii de tinichigerie auto (redresare caroserie pe banc, înlocuire elemente avariate și reparații structurale), sablare profesională caroserie (îndepărtarea ruginii, precum și vopseaua veche și impuritățile, pentru o pregătire perfectă înainte de vopsire), vopsitorie profesională (pregătire riguroasă, potrivire computerizată a culorii și vopsire în cabină specială), vopsitorie jante (pregătire profesională, recondiționare și vopsire în orice culoare sau finisaj), reparații profesionale în fibră și plastic (refacerea și repararea elementelor deteriorate ale caroseriei, pentru un aspect impecabil și o rezistență de durată) și servicii autorizate R.A.R. (reparații și întreținere pentru autoturisme, autoutilitare, camioane și utilaje speciale).

Compania SUMEC oferă soluții complete pentru întreținerea, repararea și recondiționarea autovehiculelor și utilajelor

Un serviciu important pentru proprietarii de autovehicule îl reprezintă gestionarea dosarelor de daună și decontarea directă, compania având contracte cu societăți de asigurări. Astfel, compania se ocupă de reparații, iar clienții nu mai au grija plăților.

Nu în ultimul rând, compania oferă și o serie de servicii complementare și facilități, respectiv garanție pentru lucrări și piesele utilizate, polișare caroserie/faruri sau igienizare gratuită după reparație, precum și consultanță gratuită pentru constatare și evaluare daune.

Pentru programări și informații suplimentare, clienții pot suna la 0755.089.933 sau 0747.228.773, sau pot trimite un mesaj la adresa de e-mail sumec.sa@gmail.com.

Programul de lucru este luni-vineri, între orele 08:00 și 17:00. Compania este prezentă și pe Facebook și TikTok – SC SUMEC SA.