Sucevița găzduiește, pentru al treilea an consecutiv, Concursul Național de Proiecte de Voluntariat SNAC

Comuna Sucevița găzduiește, în perioada 6–8 noiembrie, Concursul Național de Proiecte de Voluntariat din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), pentru al treilea an consecutiv.

Ediția din acest an reunește 22 de echipaje înscrise în competiție, fiecare aducând în fața juriului proiecte de voluntariat, inițiative născute din empatie și proiecte în care grija față de semeni a devenit acțiune.

Potrivit organizatorilor, sub îndemnul „Hrăniți speranța cu fapte bune!”, concursul pune în lumină nu doar rezultatele voluntariatului, ci și frumusețea discretă a gesturilor care apropie oamenii. Dincolo de evaluare și de premii, întâlnirea națională este o celebrare a responsabilității, a solidarității și a educației prin dăruire.

Coordonarea activităților la nivel județean este asigurată de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru educație extrașcolară în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

„Găzduirea acestei competiții pentru al treilea an consecutiv confirmă continuitatea unei preocupări pentru cultivarea spiritului civic și pentru transformarea școlii într-un spațiu al solidarității active. În cadrul natural și spiritual al Suceviței, poveștile celor 22 de echipaje se vor întâlni sub același semn: binele făcut cu discreție, curaj și generozitate. Pentru că speranța prinde rădăcini acolo unde o inimă alege să dăruiască”, au mai transmis organizatorii.