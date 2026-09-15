”Sucevenii vor afla cum sunt mințiți, păcăliți și înșelați”, spune Lucian Harșovschi, în privința parcărilor cu plată

Unul dintre aleșii locali si Sucevei, Lucian Harșovschi, ia atitudine contra unor decizii ale actualei administrații și anunță dezvăluiri în privința unui subiect controversat, cel transformării parcărilor de pe majoritatea străzilor în parcări cu plată.

” Tot mai multe parcări deja existente sunt introduse în regim cu plată, iar pentru tot mai multe locuri se percep abonamente de reședință, fără dialog, fără transparență și fără respectarea legislației locale.

Faptul că se introduc este o problemă, dar modul în care se introduc este o alta.

Miercuri voi publica un „documentar” din teren, prin care sucevenii vor afla cum sunt mințiți, păcăliți și înșelați”, afirmă Lucian Harșovschi.

Actualul consilier local, fost viceprimar al Sucevei, spune că a tot încercat să discute instituțional, cu argumente și soluții, în interesul sucevenilor.

” Dar, când Vasile Rîmbu nu acceptă nicio altă părere decât a lui, nu mai rămâne decât ca opinia publică să fie informată.

Chiar dacă a demonstrat că are zero empatie față de suceveni și că preferă să ignore problemele reale ale orașului, oamenii trebuie să aibă un cuvânt de spus.

Am încredere în echipa de specialiști rămasă în Primărie că nu va mai sta cu capul plecat, va pune piciorul în prag și va transmite că nu este legal să fie pusă să facă ceea ce face acum.

Iar problema parcărilor este doar unul dintre exemple.

Când o administrație refuză dialogul, comunitatea trebuie să vorbească. Iar când comunitatea vorbește, administrația trebuie să asculte”, consideră Lucian Harșovschi, devenit cel mai vocal contestatar al unor decizii luate de actuala administrație.