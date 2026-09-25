Sucevenii sunt invitați, sâmbătă, la „Promenada Inimilor”, o plimbare comunitară organizată de cluburile Rotary pentru sănătatea cardiovasculară

Sucevenii sunt invitați sâmbătă, 26 septembrie, la „Promenada Inimilor”, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare, mișcării și solidarității. Plimbarea comunitară va începe la ora 10:00, iar punctul de întâlnire este Esplanada Casei de Cultură din Suceava.

Evenimentul este organizat de Rotary Club Suceava Cetate, Rotary Club Suceava Bucovina, Interact Suceava Cetate și Interact Suceava Bucovina și se desfășoară în contextul Zilei Mondiale a Inimii, marcată anual pe 29 septembrie.

„Promenada Inimilor” este un proiect derulat anual de cluburile Rotary din Districtul 2241 România și Republica Moldova, cu scopul de a încuraja mișcarea, prevenirea bolilor cardiovasculare și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Programul a fost inițiat de Fundația Irlandeză a Inimii și ulterior implementat în mai multe țări europene. În România, proiectul a fost lansat în 2013, prin implicarea Fundației Române a Inimii, a Societății Române de Cardiologie și a cluburilor Rotary din Districtul 2241 România și Republica Moldova. De atunci, „Promenada Inimilor” este organizată anual în numeroase comunități din țară.

Organizatorii transmit că evenimentul nu este o competiție, ci o invitație la mișcare și la adoptarea unor obiceiuri sănătoase. Participanții vor putea parcurge traseul în propriul ritm, alături de familie, prieteni sau persoane apropiate.

„Promenada Inimilor ne amintește că sănătatea începe cu pași mici, făcuți în fiecare zi. Ne bucurăm că, alături de prietenii noștri de la Rotary Club Suceava Bucovina și de tinerii din cluburile Interact, putem transforma o simplă plimbare într-un mesaj pentru întreaga comunitate”, a declarat președintele Rotary Club Suceava Cetate, Ana Anghel.

La rândul său, Florin Hrebenciuc, președintele Rotary Club Suceava Bucovina, îi îndeamnă pe suceveni să participe în număr cât mai mare la eveniment. „Când oamenii se unesc pentru un scop care contează, comunitatea prinde viață. Invităm toți sucevenii, de la cei mai mici la cei mai în vârstă, să vină alături de noi, pentru că fiecare pas contează”, a transmis Florin Hrebenciuc.

Pentru a marca evenimentul, organizatorii vor purta haine albe și îi invită pe participanți să aleagă aceeași culoare. Florin Hrebenciuc a adăugat că promenada își propune să creeze o atmosferă de solidaritate și să transmită un mesaj vizibil privind importanța sănătății inimii.

Rotary este o organizație internațională care reunește peste 1,4 milioane de membri, oameni de afaceri, profesioniști și lideri comunitari implicați voluntar în proiecte pentru comunitățile lor. Interact este programul Rotary destinat tinerilor cu vârste între 12 și 18 ani.