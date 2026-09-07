Sucevenii reîncep campionatul, în căutarea primei victorii, după ce s-au pregătit și într-un cantonament

CSM Bucovina Suceava revine de sâmbătă, 12 septembrie, în jocurile oficiale din cadrul Diviziei Naționale de Rugby, cu o partidă pe care o va juca în deplasare, cu CSM Galați.

După o pauză de ani buni, echipa locală a avut parte și de un cantonament, la Vatra Dornei, în perioada 26-30 august, la care au participat 20 de sportivi, mulți dintre ei legitimați și la juniori I.

Antrenorii Marcel Crețuleac și Codrin Prorociuc au ținut să îi mulțumească public omului de afaceri Alin Crețu, care a asigurat acest cantonament. ”Venim după o perioadă de pregătire de vară mult mai bună față de ce am avut în ultimii ani. Cred că din 2018 nu am mai avut parte de un cantonament. Venim după un tur în care am avut și meciuri bune, au fost trei partide în care am fost aproape de victorie, dar nu a fost să fie. Muncim la închegarea unui lot omogen, pentru o echipă competitivă în viitor, dar evident că vrem rezultate și în această toamnă”, a transmis Marcel Crețuleac.

Într-adevăr, deși sucevenii sunt pe ultimul loc în Divizia Națională, fără victorie, au fost trei meciuri, cu CSM Galați, Sportul Studențesc și Poli Iași, în care victoria a fost aproape. Cel puțin în cazul a două meciuri, tânăra echipă suceveană a pierdut nemeritat, după ce a condus mare parte din timp.

De altfel, pentru moral, echipa are mare nevoie de o primă victorie în 2026, cât mai repede posibil.

Cea mai mare parte a lotului este formată din jucători foarte tineri, care vor fi angrenați din octombrie și în Campionatul Național de juniori I.

Clubul a transmis mulțumiri pentru finanțare Consiliului Județean Suceava, de la care s-a accesat deja prima tranșă de 30% din buget, respectiv Consiliului Local Suceava.

Cuplul de antrenori lucrează împreună atât la echipa de seniori, cât și la juniori, acolo unde Codrin Prorociuc a obținut în trecutul recent și două titluri de campion național.