Sucevenii plătesc asigurări de sănătate 713 milioane de lei și consumă servicii medicale și medicamente de peste un miliard

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava a prezentat joi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, un raport privind activitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate și accesul populației la servicii medicale în primele șapte luni ale anului 2026. Documentul făcut public de directorul general Cristi Bleorțu arată un deficit bugetar major, încasările acoperă doar 68% din plăți. Din punct de vedere financiar, cifrele arată dezechilibrul între resursele colectate și cheltuielile din sistemul de sănătate sucevean.

Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2026, ANAF a colectat pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate suma de 713,13 milioane de lei. În același timp, plățile efectuate de CAS Suceava s-au ridicat la 1,042 miliarde de lei. Acest lucru a generat un deficit bugetar de 329,22 milioane de lei, procentul de acoperire al cheltuielilor prin veniturile proprii fiind de doar 68,41%.

Din totalul sumelor achitate către furnizorii medico-farmaceutici, de peste 795,90 milioane de lei, cei mai mulți bani au mers către spitale, 212,80 milioane de lei, medicamente pentru boli cronice în programe naționale, 176,30 milioane de lei, și medicamente cu sau fără contribuție personală, 157,95 milioane de lei. La acestea se adaugă alte 196,60 milioane de lei alocate spitalelor publice pentru acoperirea creșterilor salariale ale personalului.

Localitățile fără medic de familie

Una dintre cele mai grave probleme identificate la nivel județean este distribuția medicilor de familie. Raportul arată că în județul Suceava există 5 localități care nu au nici medic de familie și nici măcar puncte de lucru ale unor cabinete din alte zone: Bălcăuți, Cârlibaba, Ciprian Porumbescu, Coșna și Crucea. Alte 10 localități nu au un medic de familie stabil, însă sunt acoperite parțial prin puncte de lucru secundare: Arbore, Bălăceana, Brodina, Mănăstirea Humorului, Pârteștii de Jos, Păltinoasa, Stroiești, Poieni-Solca, Sadova și Satu Mare.

Pe lângă acestea, CAS Suceava avertizează că alte 25 de localități urbane și rurale sunt considerate deficitare din punct de vedere al prezenței medicilor de familie. Mişcările din sistem arată o dinamică îngrijorătoare: în primele 7 luni din 2026, 8 furnizori de medicină primară au încetat contractele, prin deces sau la cerere, în timp ce s-au deschis doar 6 contracte noi.

Peste 500.000 de asigurați, dar mai puțin de 300.000 plătesc asigurări de sănătate

La finele lunii iulie 2026, în evidențele județului figurau 503.748 de persoane asigurate. Dintre acestea, 298.096 plătesc contribuția la FNUASS, în timp ce restul de 205.652 sunt asigurate fără plată – copii, elevi, studenți, persoane cu handicap, femei însărcinate etc.. Serviciul de control al CAS Suceava a derulat 118 acțiuni de verificare, în urma cărora inspectorii au descoperit nereguli repetitive la furnizorii de servicii medicale, printre care raportarea de servicii medicale neefectuate, nerespectarea programului de lucru sau eliberarea eronată a concediilor medicale.

În urma acestor verificări, au fost dispuse 60 de măsuri de remediere, fiind imputate sume de peste 143.840 de lei și recuperate faptic în total 204.290 de lei, sumă care include și imputații din controalele anilor precedenți. Prefectura și CAS caută în prezent soluții și măsuri pentru eficientizarea rețelei medicale din județ, prioritatea zero fiind atragerea medicilor în zonele rurale complet descoperite.