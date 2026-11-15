Sezonul competițional 2026 ar trebui uitat cât mai repede de jucători și de cei care se ocupă de echipa de rugby CSM Bucovina Suceava, seria înfrângerilor continuând și sâmbătă, în meciul cu Știința Petroșani.

Deși în echipa suceveană a fost un mix între tineri juniori ambițioși și destui jucători cu experiență, din nou nu s-a putut mai mult, oaspeții impunându-se destul de clar, cu 38-10.

Este foarte clar că ceva nu merge la echipa noastră și nu s-a reușit nici o tranziție între juniorii care au fost campioni naționali doi ani la rând și echipa de seniori.

Asta deși, luați la bucată, mulți dintre jucători au potențial și au arătat în unele meciuri asta. Echipa nu funcționează însă ca o echipă.

Un nou început, în 2027, ar trebui să vină cu niște concluzii trase după mai mulți ani la rând cu rezultate proaste la seniori pentru CSM Bucovina Suceava și cu o schimbare majoră, mai ales în programul de pregătire, din ce ne dăm seama, dar nu numai.

CSM Bucovina Suceava va încheia Divizia Națională de seniori pe ultimul loc, fără nici o victorie, departe de restul echipelor din clasament.

Sucevenii nu a reușit victoria nici cu Știința Petroșani și vor încheia un an dezastruos, din care trebuie trase concluzii și schimbat ceva

Sucevenii nu a reușit victoria nici cu Știința Petroșani și vor încheia un an dezastruos, din care trebuie trase concluzii și schimbat ceva