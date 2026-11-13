Sucevenii joacă ultimul meci acasă – ultima șansă de a obține o victorie în acest an

Rugby Club CSM Bucovina Suceava joacă sâmbătă, de la ora 11.00, la baza Unirea, cu Știința Petroșani, în cadrul Diviziei Naționale de seniori, acesta fiind ultimul meci acasă pentru suceveni.

Pentru foarte tânăra echipă antrenată de Marcel Crețuleac acest meci este și ultima șansă reală de a mai obține o victorie în 2026. Din păcate, a fost un an prost pentru echipa locală, care, deși a făcut și trei meciuri relativ bune, nu a obținut nici o victorie.

Antrenorul-jucător Marcel Crețuleac a declarat că se bazează în mare parte în acest meci pe tinerii care sunt legitimați și la juniori I, la LPS Suceava, plus câțiva jucători cu experiență, și doi de la prim divizionara RC Gura Humorului, care vor juca în acest meci pentru Suceava în baza protocolului dintre cele două cluburi.

O victorie ar fi foarte bună mai ales pentru moralul tinerilor jucători care au arătat că, în anumite meciuri, pot juca foarte bine, e drept având și fluctuații mari de randament.