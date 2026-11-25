Reprezentativa României, din care fac parte sucevenii Eduardo Bodnar și Yanis Croitor, a pierdut primele două meciuri disputate la Campionatul Mondial de Fotbal U17 din Qatar. După înfrângerea cu 1-0, în fața Mexicului, din meciul inaugural, tricolorii au cedat cu același scor și al doilea joc din grupă, disputat împotriva Venezuelei.

Originar din Frătăuții Noi, Bodnar, care este legitimat în prezent la Universitatea Cluj, a fost integralist în atacul României în meciul cu Mexic și a intrat pe teren în ultima jumătate de oră a întâlnirii cu Venezuela.

În ce-l privește pe Yanis Croitor, portarul originar din Bosanci, care apără la juniorii lui Standard Liege, încă nu a apucat să debuteze la Mondialul din Qatar.

Pentru a spera la calificarea în faza următoare a competiției, tricolorii sunt obligați să învingă Camerunul în ultimul meci al Grupei K, care va avea loc vineri, 27 noiembrie.