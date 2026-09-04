Sucevenii Cîrstean și R. Ciobanu au conlucrat perfect la golul înscris în poarta campioanei României

Campioana României, Universitatea Craiova, a avut viață grea, la Bacău, la debutul în Cupa României. Oltenii au învins cu 2-1 la final, însă divizionara secundă pregătită de Costel Enache a dat o replică dârză având în componență trei fotbaliști suceveni crescuți la Liceul cu Program Sportiv, este vorba de Gabriel Cîrstean, Robert Ciobanu și Abel Coajă.

De altfel, primii doi au conlucrat perfect în minutul 52, la golul băcăuanilor. Cîrstean a inițiat o acțiune personală pe flancul stâng și a centrat perfect în gura porții pentru Ciobanu, care l-a învins pe portarul Răzvan Sava cu o lovitură de cap.

Pentru Universitatea Craiova au marcat Steven Nsimba (25), Baptiste Roux (44).