Există o firmă din Suceava care intră în contact permanent cu marile vedete ale fotbalului european și mondial. Și nu o face meteoric, ci constant, prin contractele încheiate în ultimii ani. Așa se face că în autocarele firmei Tarsin urcă staruri precum Lamine Yamal sau Rodri, asta ca să numesc doar doi campioni mondiali. Dar, lista este mult mai lungă, pentru că în baza parteneriatelor existente Tarsin își pune la bătaie flota de autocare pentru un mare număr de cluburi și echipe naționale de fotbal.

Sucevenii care îi plimbă pe campionii mondiali Lamine Yamal și Rodri

Firma suceveană este partenerul oficial al Federației Române de Fotbal, astfel încât orice națională care ajunge la noi în țară are parte de serviciile de calitate și exacte ale celor de la Tarsin. Printre echipele naționale care au beneficiat de aceste servicii sunt cele ale Spaniei, Germaniei, Austriei, Poloniei, Danemarcei sau cea din Chile. Dar, lista clienților cuprinde și mari formații de club, cum ar fi Manchester United, AS Roma, Lazio, PAOK Salonic, Slavia Praga, iar enumerarea poate continua.

Sucevenii care îi plimbă pe campionii mondiali Lamine Yamal și Rodri

Pe această listă selectă se va adăuga luna viitoare Juventus Torino, care pe 10 decembrie va veni la București pentru meciul din Europa League împotriva celor de la Hapoel Beer Sheva. Partida se va derula pe stadionul Giulești, și asta pentru că Hapoel nu poate disputa meciurile considerate pe teren propriu în Israel. Să nu uităm aici și echipa locală de fotbal, Cetatea Suceava, ai cărei jucători se deplasează cu autocarul personalizat pus la dispoziție de aceeași firmă. La nivel național, Tarsin este partener și al altor echipe din Liga I, cum ar fi FCSB, Rapid București, Dinamo București sau FC Argeș. Ghidându-se după trei principii, profesionalism, siguranță și punctualitate, cei de la Tarsin au reușit să câștige și încrederea altor federații sportive, cu care a încheiat contracte. Este vorba de handbal, rugby, karate sau dansuri.

”Vinovat” de această dezvoltare este managerul transport Tarsin, Daniel Vidrean, al cărui telefon, 0747 189 560, este deschis mereu pentru dialog.

Sucevenii care îi plimbă pe campionii mondiali Lamine Yamal și Rodri

Sucevenii care îi plimbă pe campionii mondiali Lamine Yamal și Rodri