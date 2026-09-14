Sucevenii au pierdut clar la Galați în debutul returului Diviziei Naționale

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a revenit în competițiile oficiale, în Divizia Națională de Seniori, cu meciul jucat la finele săptămânii trecute în deplasare, cu CSM Galați.

Din păcate, sucevenii au pierdut sever, cu 77-11, pe fondul mai multor absențe și al unui lot foarte tânăr cu care s-a jucat și la Galați. Confruntarea cu gălățenii a adus aminte și de prima etapă când, la Suceava, ai noștri au condus aproape toată partida și au pierdut nemeritat pe final. După acel meci, după acea dezamăgire, sucevenii au pierdut foarte mult la capitolul moral, pierzând clar unele partide, și la limită altele două. Cert este că nu s-a obținut nici o victorie în acest sezon, fapt trist, având în vedere că din echipă fac parte mulți tineri valoroși, campioni naționali la juniori, care au ajuns acum la o oarecare maturitate.

Se speră că gheața va fi spartă la următorul meci, acasă, cu Rugby Club Bârlad, tinerii jucători suceveni având mare nevoie de o victorie, mai ales pentru moralul lor.

Meciul CSM Bucovina Suceava – RC Bârlad este programat pentru data de 26 septembrie.

Sucevenii sunt pe ultimul loc în Divizia Națională, cu doar două puncte, la opt puncte distanță de următoarea clasată, Sportul Studențesc.