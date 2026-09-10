Sucevenii au la dispoziție investiții sigure în titlurile de stat Tezaur cu dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului de titluri de stat „Tezaur”, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase. Până pe 2 octombrie, sucevenii pot investi în titluri de stat „Tezaur” cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75%, respectiv, 7,15%. Titlurile au valoare nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Potrivit conducerii Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava, titlurile de stat Tezaur pot fi achiziționate până pe 30 septembrie 2026 prin platforma Ghișeul.ro și până pe 1 octombrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual, pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschiderea contului de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea titlurilor de stat Tezaur și viramentul sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Titlurile de stat mai pot fi achiziționate până pe 2 octombrie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului, până pe 1 octombrie în mediul urban și 2 30 septembrie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale CN Poșta Română S.A.

Șeful Finanțelor sucevene, Petrică Ropotă, a precizat că veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile, dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. Petrică Ropotă a mai afirmat că titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Pentru aceste titluri de stat sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat Tezaur și pe CN Poșta Română S.A.

Ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul Tezaur

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat, la doar un click distanță.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), prin următoarele proceduri: descărcarea formularului de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschiderea acestuia exclusiv cu Adobe Acrobat Reader; completarea câmpurilor cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care se dorește primirea banilor; calcularea sumei finale (din suma totală de transferat, se deduce comisionul aferent transferului, de 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 de lei sau 6 lei pentru sume mai mari); validarea și salvarea documentului PDF inteligent și încărcarea formularului în contul de SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe același site. După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil.