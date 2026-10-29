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Suceveanul Vlad Ghenghea a făcut spectacol la gala aniversară Colosseum Tournament

Vlad Ghenghea alături de antrenorul Ovidiu Mironescu
Vlad Ghenghea alături de antrenorul Ovidiu Mironescu

La cei nici 18 ani ai săi, suceveanul Vlad Ghenghea continuă să facă pași importanți în carieră. Miercuri seară, în direct pe DigiSport, kickboxerul pregătit de Ovidiu Mironescu nu i-a dat nici o șansă ploieșteanului Laurențiu Crăciun în cadrul galei Colosseum Tournament 51, desfășurată în fața unei asistențe numeroase, în Sala Polivalentă din București, care a marcat cei 10 ani de activitate ai promoției.

Ghenghea a părut dominant în ring, s-a impus prin KO tehnic în prima repriză, impresionându-i pe cei prezenți. Despre ecourile evenimentului din Capitală ne-a vorbit suceveanul Cristi Varasciuc, ambasadorul Colosseum Tournament.

„A fost o gală care a avut pe afiș nume importante ale kickboxului românesc, precum Cristian Ristea, Adrian Maxim sau Daniel Dragomir. Vlad Ghenghea a atras din nou toate privirile prin evoluția sa de senzație. Vom încerca să-l promovăm intens în următoarea perioadă pentru că este un real talent și merită acest lucru. Pe de altă parte, mă bucur că Suceava tinde să devină un nume de referință pentru sporturile de contact din țara noastră, deoarece toată lumea întreabă despre gala de la Cetatea de Scaun, care reprezintă cu adevărat un eveniment aparte”, a declarat Cristi Varasciuc.

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