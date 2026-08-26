Suceveanul Valeriu Verciuc face istorie la Campionatul Mondial de volei pentru juniori

Reprezentativa masculină de volei U 17 a României, participantă în premieră la un Campionat Mondial, a avansat până în sferturile de finală, acolo unde joi va lupta pentru un loc în semifinale împotriva echipei Franței.

Unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei tricolore la competiția din Qatar este suceveanul Valeriu Verciuc, care a fost desemnat recent cel mai bun libero al Campionatului Balcanic.

Valeriu Verciuc, crescut la LPS Suceava de antrenorii Tudor Orășanu și Bogdan Macsim, calcă apăsat pe urmele fraților săi mai mari Ioan și Ștefan, care au fost convocați constant la loturile naționale juvenile.

România a început cu o înfrângere Campionatul Mondial de la Doha, 0-3 cu Italia, după care a obținut trei victorii consecutive, 3-0 cu Cuba, 3-1 cu India și 3-1 cu Tunisia.