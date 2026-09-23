Suceveanul Ștefan Pricop, cercetător în domeniul apărării CBRN și campion mondial la Qwan Ki Do

Presamil.ro, platformă media a Ministerului Apărării Naționale (MApN) din România, aduce în prim-plan povestea sublocotenentului sucevean Ștefan Pricop, actualmente cercetător al Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN.

Șef de promoție în 2025 al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București, Materiale Energetice și Apărare CBRN, campion mondial Qwan Ki Do în primăvara acestui an, tânărul sucevean povestește despre parcursul său, despre disciplina și munca din spatele performanței în cercetare, sport și cariera militară.

„Pentru că, dincolo de medalia de aur, de uniformă, de laborator și de diploma de șef de promoție, se află un om care pare să aibă nevoie de obiective mari pentru a merge înainte. <Sincer, nu sunt o persoană care se mulțumește cu puțin>, spune. <Îmi setez tot timpul obiective destul de înalte și până nu ajung să le obțin, prin termeni normali, nu să calc pe cadavre sau ceva, nu sunt mulțumit. Și cred că asta într-un fel este și o binecuvântare și un blestem>”, subliniază www.presamil.ro .

Ștefan Pricop – FOTO Observator Militar

Precizie, răbdare și atenție

În vârstă de 24 de ani, sublocotenentul Pricop lucrează la Secția tehnologii chimice pentru Apărare CBRN din Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, un domeniu în care munca cere precizie, răbdare și o atenție dusă până la detaliu.

Drumul lui Ștefan în cariera militară a început încă din liceu, fiind absolvent al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung în 2021.

După terminarea liceului a ales un domeniu de nișă, dar esențial – apărarea împotriva amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, alături de studiul fenomenelor explozive și protecției balistice.

„A găsit la Academia Tehnică Militară un domeniu care, la vremea respectivă, nu mai avusese de mult timp locuri dedicate absolvenților de licee militare: Materiale energetice și apărare CBRN. ATM a scos la concurs un singur loc pentru absolvenții liceelor militare. L-a ocupat el. <Consider că a fost cumva de la Dumnezeu locul acela>”, arată www.presamil.ro .

A absolvit Academia „Ferdinand I” din București în calitate de șef de promoție, remarcându-se prin rezultate foarte bune.

Ștefan Sebastian Pricop, alături de antrenorul Ovidiu Zegrea

„Mi se pare firesc să acord mai mult timp profesiei, dar nu voi neglija partea sportivă”

Tot disciplina și munca i-au adus rezultate excelente și în Qwan Ki Do, sport pe care îl practică de la 5 ani și jumătate, sub îndrumarea antrenorului Ovidiu Zegrea, centură neagră 4 dang, de la Clubul He Pai Suceava. Cel mai bun rezultat al său este medalia de aur, respectiv titlul de campion mondial, din primăvara acestui an.

„Instructorul cu care se pregătește acum, Ileana Daniela Andone, îl știe de cinci ani, de când a început să se antreneze în București, dar îl cunoaște de mai demult, de la campionatele naționale, când urca pe podium, și spune despre el că este un om pentru care obiectivele nu sunt simple intenții.

(…) În perioada de pregătire pentru campionatul mondial, ofițerul a slăbit 30 de kilograme în zece luni, cu un program dublu de antrenament, susținut în paralel cu activitatea de la unitate”, se arată în articol.

După titlul mondial, prioritățile sale se schimbă ușor-ușor, însă nu renunță la sport.

„Fiind inginer pe partea de chimie militară, treaba trebuie să o faci foarte bine, la un nivel foarte înalt. La o anumită etapă din vârsta mea am acordat mai mult timp sportului. Acum mi se pare firesc să acord mai mult timp profesiei, dar nu voi neglija partea sportivă atâta timp cât voi fi sănătos. Voi face în continuare sport, nu știu dacă neapărat de performanță, dar voi practica sport în continuare”, a declarat Ștefan pentru trustul de presă al MApN.

„Am învățat în viața mea să fac lucrurile cum trebuie, dar în stilul meu. Cred că asta e cea mai bună explicație pentru încăpățânare”, conchide acesta.