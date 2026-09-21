Suceveanul Rață a fost principalul marcator pentru România în victoria cu Ucraina din optimile Campionatului European

Cu suceveanul Alexandru Rață în formă maximă, marcator a 16 puncte, echipa națională de volei seniori a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European.

În optimi, tricolorii au învins, la Sofia, cu 3-0 (25-22, 25-21, 30-28) Ucraina, formație clasată pe locul al zecelea în topul mondial. Ștefan Lupu și Adrian Aciobăniței, ceilalți doi suceveni care fac parte din reprezentativa condusă de Sergiu Stancu, au jucat și ei bine, primul dintre ei trecându-și în cont 8 puncte.

În sferturile de finală, marți, de la ora 16.00, România va întâlni campioana olimpică en-titre Franța, care a trecut în optimi, tot cu 3-0, de Portugalia.