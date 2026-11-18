Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), instituție cu sediul la Vatra Dornei aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are o nouă conducere. Petru Ariciuc a fost numit miercuri, 18 noiembrie a.c., în funcția de director al agenției, prin delegare, pentru o perioadă de șase luni. Până la preluarea acestui mandat, el a ocupat postul de director al Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC), structură care funcționează în cadrul ANZM.

Cu o experiență de peste 20 de ani în administrarea turismului și a activităților de salvare montană din Bazinul Dornelor, Petru Ariciuc și-a început cariera în anul 1997, ca inginer în sectorul privat. Din 2000 până în 2015, a condus Serviciul de Promovare și Dezvoltare a Turismului și Salvamont din cadrul Primăriei Vatra Dornei. Ulterior, timp de peste șase ani, a deținut funcția de director al Direcției Turism, Cultură și Salvamont în cadrul aceleiași administrații locale, iar între ianuarie 2022 și iunie 2023 a coordonat Serviciul Public Salvamont Vatra Dornei. Transferul său la Agenția Națională a Zonei Montane a avut loc în iunie 2023, inițial pe postul de consilier superior, iar din luna noiembrie a aceluiași an a preluat conducerea CEFIDEC, entitate specializată în formare profesională și proiecte de dezvoltare pentru regiunile montane.

În contextul preluării noii funcții, Petru Ariciuc a declarat că experiența acumulată în teren reprezintă baza activității sale viitoare și a indicat principalele direcții de acțiune ale instituției pe termen scurt, cu accent pe sprijinirea formelor asociative din zona montană.

„Numirea mea nu s-a făcut din neant. M-am născut și m-am dezvoltat în zona montană, am activat în domeniul salvamont și al turismului montan. În 2023 m-am mutat la Agenția Națională a Zonei Montane care, chiar dacă face parte din Ministerul Agriculturii, are un spectru larg de intervenție, de la sănătate, la turism și agricultură. De doi ani, strategia agenției este pe circuitul de avizare și așteptăm finalizarea acestui proces. Ce vreau să fac în următoarea perioadă este să organizez întâlniri cu organizațiile profesionale, cu ONG-uri, să vedem cum ne pregătim pentru următorul exercițiu financiar. În principal, ne vom axa pe sprijinirea asocierii, deoarece cele mai multe finanțări sunt pentru asocieri”, a declarat noul director al ANZM.

Agenția Națională a Zonei Montane are rolul de a implementa politicile și strategiile statului privind dezvoltarea durabilă a regiunilor montane din România, gestionând programe și măsuri de sprijin dedicate comunităților locale, producătorilor și inițiativelor economice din acest areal.