Suceveanul Matei Bivol a înscris trei eseuri pentru România, fiind decisiv în victoria cu Hong Kong China

Reușită de excepție pentru un tânăr rugbist sucevean, care a înscris trei eseuri pentru România U 20, care a câștigat al doilea meci la World Rugby U20 Challenger, învingând luni după-amiaza reprezentativa Hong Kong China U20 cu 29-22 (12-10).

Tinerii tricolori au avut un meci foarte greu, scorul a alternat, asiaticii conducând, de exemplu, cu 22-17, cu câteva minute înainte de final.

Jucător polivalent pe liniile de viteză, Matei Bivol a reușit să fie decisiv, alături de colegii de pe treisferturi, balonul circulând foarte bine între ei și ducând la eseurile decisive.

Matei Bivol este din municipiul Suceava, a început acest sport cu antrenorul Vasile Conache și a continuat cu Codrin Prorociuc, în echipa LPS Suceava, cu care a obținut două titluri de campion național al României și o medalie de bronz.

În vârstă de 20 de ani, Matei Bivol a obținut deja un transfer la Steaua București, dar rămâne cu dublă legitimare, urmând a fi lăsat să mai joace și la echipa de seniori a CSM Bucovina Suceava.

Matei Bivol a fost inclus timp de patru ani de zile în programul dedicat dezvoltării tinerilor al Fundației ”Te Aud România”, jucând rugby la Gura Humorului și urmând în paralel și școala.

El a debutat și la seniori la Rugby Club Gura Humorului, înainte de transferul la Steaua.

Antrenorul Codrin Prorociuc, cel cu care Matei Bivol a obținut performanțele de la juniori, i-a transmis acestuia felicitări și l-a caracterizat drept un copil capabil, care a muncit foarte mult și a cărui muncă deja se vede.

Matei Bivol și antrenorul Codrin Prorociuc

Matei este un jucător polivalent pe linia de treisferturi și, transferat deja la o echipă profesionistă, are șansa unui viitor în acest sport.

În finala mică a World Rugby U20 Challenger, România va juca cu Portugalia.

Din lotul României U 20 (juniorii mari ai acestui sport, care fac pasul către seniori) mai face parte un sucevean, Valentin Croitoru, care așteaptă și el o șansă de a juca.