Elevul Lucas Gabriel Moroșan, din Valea Moldovei, în vârstă de 9 ani, a obținut recent Locul I la Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Kids Sing”, ediția a III-a, desfășurat în perioada 29-30 august 2026, la Cluj-Napoca.

„Un vis și o scenă plină de emoție…”, a spus micul bucovinean, care s-a remarcat anul acesta și la concursul „Românii au talent”, unde a ajuns până în finală, dar și la „Vedeta familiei” (concurs muzical dedicat copiilor talentați și părinților lor de la TVR 1), unde a câștigat trofeul.

Talent, perseverență, muncă

Suceveanul Lucas Moroșan nu a dezamăgit nici la competiția de la Cluj-Napoca. Cu eleganță, curaj și o pasiune care se simte din fiecare gest, Lucas a impresionat juriul și publicul.

Suceveanul Lucas Moroșan, Locul I la Festivalul „Kids Sing” de la Cluj-Napoca

„Sunt pași importanți pe care i-am făcut, dar care nu sunt doar despre un concurs, ci despre munca, emoțiile și visul meu care îndrăznește să strălucească. Locul I la Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți <Kids Sing> este mai mult decât un premiu, este răsplata pentru talent, perseverență și multă muncă. Mulțumesc juriului, organizatorilor și tuturor celor prezenți”, a transmis Lucas.

Visul elevului din Valea Moldovei rămâne același, acela de a deveni un mare artist, care să se bucure de succes.

„Pentru toate aceste realizări, îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru harul și darul pe care mi le-a oferit. Mulțumesc părinților mei, care mă susțin necondiționat și îmi sunt alături în fiecare clipă, și domnului profesor Marian Gogan, pentru toată munca, răbdarea și dedicarea în evoluția mea ca artist”, susține Lucas, care a participat în ultimii ani la mai multe festivaluri, concursuri, unde a cântat în fața publicului și a obținut diferite premii. Pe lângă canto, Lucas studiază și pianul.