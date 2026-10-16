Suceveanul judecat ca lider al grupării care ar fi falsificat peste 2 milioane de euro, solicitat pentru arestare și de autoritățile franceze

Un nume greu pe linie judiciară, arestat preventiv în luna martie a acestui an și judecat în dosarul privind gruparea care ar fi fabricat peste 2 milioane de euro, dar anchetat și trimis în judecată și pentru un jaf cu prejudiciu foarte mare, ar urma să fie extrădat și în Franța.

Curtea de Apel Suceava a admis, vineri, ca Valentin Juravle, în vârstă de 41 de ani, din Rădăuți, să fie extrădat, DAR după soluționarea situației judiciare din România.

Solicitarea a venit de la procurorul Republicii pe lângă Tribunalul Judiciar Bordeaux, iar Curtea de Apel Suceava a admis cererea, inclusiv cu mandat de arestare provizoriu, dar care se va pune în aplicare doar după ce acuzatul își va soluționa situația juridică din România.

Așadar, cel puțin pe termen scurt, nu se pune problema de extrădare.

Instanța a amânat predarea persoanei solicitate Valentin Juravle până la soluționarea definitivă sau, în caz de condamnare cu executare în regim de detenție a pedepsei, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau ca urmare a executării pedepsei la termen, în cele două dosare în care este judecat Juravle, unul la Tribunalul Suceava și unul la Tribunalul Iași.

Fabrica de bani de la Burla și jaful cu mărfuri scumpe deturnat ca-n filme

Valentin Juravle, în vârstă de 41 de ani, din Rădăuți, considerat unul dintre capii grupării, a fost arestat în luna martie a acestui an alături de Ionuț Marius Gheorghiță, în vârstă de 31 de ani, din Măneuți – Frătăuți, și Beniamin Juravle, în vârstă de 25 de ani, din Burla, într-un dosar cu mare impact mediatic.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în luna octombrie 2025, suceveanul de 41 de ani – Valentin Juravle, împreună cu o altă persoană (cetățean italian), ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi acționat pe teritoriile României și Bulgariei până la data de 24 martie 2026, în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

Valentin Juravle, din postura de lider al grupului infracțional organizat, ar fi înființat, în județul Suceava, la Burla, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 de euro, 100 de euro și 50 de euro, în vederea punerii în circulație a valorilor străine falsificate, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Bulgariei.

Valentin Juravle este trimis în judecată și în cazul unui jaf cu prejudiciu de 1,2 milioane de euro, legat de un microbuz cu mărfuri scumpe care a fost oprit în trafic cu dispozitive de înțepare a pneurilor, iar cei din interior au fost amenințați cu pistoale, reale sau replici.

Revenind la cazul fabricii de bani de la Burla, conform anchetei celor de la DIICOT, Valentin Juravle ar fi procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false, iar împreună cu italianul, și el lider al grupării, ar fi transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și al Bulgariei. Astfel, în intervalul octombrie 2025 – 24 martie 2026, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi fabricat bancnote în cupiură de 200 de euro, de 100 de euro și 50 de euro, cumulând aproximativ 2.000.000 de euro.

Fabrică de bani în județul Suceava

Pe 23 martie 2026, pe teritoriul Bulgariei, în urma unei acțiuni flagrante, suspectul de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau cei 1,2 milioane de euro, pentru a-i plasa pe piață.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de 24 martie 2026, în localitatea Burla, a fost identificată și „fabrica de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, amplasat într-o zonă izolată, la Burla.

La Burla au descoperiți și ridicați alți 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, precum și alte mijloace de probă.