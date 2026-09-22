Suceveanul Giorgio „Dracula” Isaila își păstrează invincibilitatea în boxul profesionist

Suceveanul Gheorghiță Isăilă, originar din Mălini, își construiește o carieră solidă de boxer în Anglia, acolo unde concurează cu numele de ring Giorgio „Dracula” Isaila. Pugilistul în vârstă de 25 de ani a ajuns la 11 victorii la profesioniști din tot atâtea meciuri susținute după ce l-a învins, la decizie, zilele trecute, pe argentinianul Requen Cona Facundo Arce.

Partida s-a disputat în limitele categoriei super ușoară, fiind găzduită de Electric Ballroom din Camden, Londra.

Interesant este că Gheorghiță Isăilă a pășit pentru prima dată într-o sală de box în urmă cu doar cinci ani, în ianuarie 2021. Înainte de a trece la profesioniști, pugilistul din Mălini a luptat la amatori, unde a avut un palmares de 17 victorii și 3 înfrângeri, izbutind să câștige ABA Senior Championships.