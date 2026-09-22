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Suceveanul Giorgio „Dracula” Isaila își păstrează invincibilitatea în boxul profesionist

Suceveanul Giorgio „Dracula” Isaila își păstrează invincibilitatea în boxul profesionist
Suceveanul Giorgio „Dracula” Isaila își păstrează invincibilitatea în boxul profesionist

Suceveanul Gheorghiță Isăilă, originar din Mălini, își construiește o carieră solidă de boxer în Anglia, acolo unde concurează cu numele de ring Giorgio „Dracula” Isaila. Pugilistul în vârstă de 25 de ani a ajuns la 11 victorii la profesioniști din tot atâtea meciuri susținute după ce l-a învins, la decizie, zilele trecute, pe argentinianul Requen Cona Facundo Arce.

Partida s-a disputat în limitele categoriei super ușoară, fiind găzduită de Electric Ballroom din Camden, Londra.

Interesant este că Gheorghiță Isăilă a pășit pentru prima dată într-o sală de box în urmă cu doar cinci ani, în ianuarie 2021. Înainte de a trece la profesioniști, pugilistul din Mălini a luptat la amatori, unde a avut un palmares de 17 victorii și 3 înfrângeri, izbutind să câștige ABA Senior Championships.

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