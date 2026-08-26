Suceveanul Florin Popovici-Dumbravă a urcat pe podiumul International Masters Championship of Romania

Pe litoralul românesc, la Mamaia, s-a desfășurat zilele trecute cea de-a 36-a ediție a International Masters Championship of Romania, unul dintre cele mai prestigioase turnee ITF de seniori din Europa. Competiția a avut în program 24 de întreceri la diferite categorii de vârstă, la simplu, dublu, dublu mixt, atât la masculin, cât și la feminin.

Singurul tenismen sucevean care s-a întors medaliat de la acest important turneu este Florin Popovici-Dumbravă,

Sportivul legitimat la Tenis Club Dava s-a clasat al doilea în proba de simplu a categoriei +35 de ani, fiind devansat în ierarhie de bucureșteanul Tudor Sandu.

Florin Popovici-Dumbravă a ocupat poziția secundă și în proba de dublu mixt, unde a făcut pereche cu Roxana Toader, din București.