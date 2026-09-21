Artistul plastic Florin Bejinari, din Rădăuți, se numără printre laureații celei de-a XIII-a ediții a Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”, eveniment care și-a deschis recent porțile la Botoșani, reunind artiști și iubitori de artă într-o amplă manifestare dedicată universului naiv.

Din cele 140 de lucrări înscrise în competiție, realizate de artiști din opt țări, juriul a acordat trei premii și două mențiuni. Una dintre cele două mențiuni i-a revenit artistului rădăuțean Florin Bejinari, pentru „armonia cromatică și sensibilitatea transpunerii universului naiv”.

Distincția reprezintă o recunoaștere importantă pentru artistul sucevean, care a primit cu emoție premiul și aprecierile juriului și a transmis un mesaj de mulțumire organizatorilor.

„Onorat să mă număr printre laureații Salonului Internațional <Gheorghe Sturza> din acest an. Mulțumesc pentru organizarea de excepție și pentru atmosfera deosebită de la vernisaj!”, a transmis Florin Bejinari.

Suceveanul Florin Bejinari, mențiune la Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”

Confirmare

Vernisajul a avut loc într-o atmosferă festivă, în prezența artiștilor, a invitaților și a publicului, lucrările expuse oferind o perspectivă generoasă asupra artei naive contemporane, un univers al culorii, al memoriei, al poveștilor personale, al satului și al imaginarului.

Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza” este organizat de Centrul Cultural Botoșani (director Ioan Mateiciuc, sucevean), în parteneriat cu Muzeul Județean Botoșani și Școala Populară de Arte Botoșani.

Vernisajul Salonului a fost completat de momente muzicale susținute de soliști ai Ansamblului Artistic Profesionist „Rapsozii Botoșanilor – Ioan Cobâlă”, într-un dialog inspirat între artele vizuale și muzică.

Pentru Florin Bejinari, mențiunea obținută la această ediție reprezintă o nouă confirmare a valorii creației sale și o bucurie împărtășită cu publicul și cu cei care îi urmăresc parcursul artistic.

Expoziția poate fi vizitată până pe 18 octombrie 2026, de luni până vineri, între orele 9:00 și 15:00, în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor Botoșani. Prin participarea și distincția obținută de Florin Bejinari, „arta suceveană își găsește încă o dată locul într-un important eveniment cultural regional, alături de creații semnate de artiști din țară și din străinătate”.