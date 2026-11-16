Suceveanul Eduard Streangă a obținut medalie de aur la judo adaptat, în cadrul turneului „Get Together”

Un tânăr sportiv din Suceava a reușit o performanță remarcabilă la nivel internațional. Eduard Streangă, în vârstă de numai 16 ani, a cucerit medalia de aur la competiția Dutch Open Adaptive and VI Judo (judo adaptat), desfășurată în Olanda, demonstrând că ambiția, perseverența și pasiunea pentru sport pot depăși orice obstacol.

Legitimat la Clubul de Judo Shinzo Ran Suceava, Eduard, un tânăr cu sindrom Down, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în cadrul turneului „Get Together”, dedicat sportivilor care practică judo adaptat.

În spatele acestei medalii se află însă o poveste impresionantă, construită în aproape 11 ani de antrenamente, efort, răbdare și încredere. De la primii pași făcuți pe saltea – tatami și până la performanța obținută în Olanda, Eduard a fost îndrumat îndeaproape de antrenoarea sa, Brîndușa Vărăreanu, profesoară de sport, cea care i-a fost alături de-a lungul întregului parcurs sportiv.

O medalie câștigată prin muncă, dar și o lecție de curaj

Participarea la competiția internațională a reprezentat pentru Eduard și o importantă experiență de dezvoltare personală. La 16 ani, tânărul a avut curajul să călătorească cu avionul în străinătate fără părinți, fiind însoțit de antrenoarea sa. A trecut prin emoțiile unei deplasări internaționale, a făcut față presiunii competiției și a reprezentat România cu demnitate. Pentru familia sa, această experiență a însemnat o victorie în sine, poate la fel de importantă ca medalia de aur câștigată pe tatami.

Un profesor, aproape 11 ani de muncă și multă determinare

Un rol esențial în formarea tânărului campion îl are prof. Brîndușa Vărăreanu, care l-a îndrumat și susținut timp de aproape 11 ani. Fostă profesoară de educație fizică la Școala Gimnazială Nr. 4 din Suceava, până la pensionare, Brîndușa Vărăreanu și-a dedicat o parte importantă a activității sale educării și formării tinerilor prin sport.

Performanța lui Eduard confirmă faptul că adevărata muncă a unui antrenor nu se măsoară doar în medalii, ci și în încrederea pe care reușește să o construiască în sufletul unui copil, în curajul de a încerca și în puterea de a nu renunța.

Mama tânărului campion a transmis un mesaj emoționant de recunoștință pentru antrenoarea care i-a fost alături fiului său în toți acești ani, subliniind importanța oamenilor care cred în copii și le oferă șansa de a-și descoperi propriul potențial.