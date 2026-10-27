Suceveanul Dorin Aelenei a fost lăsat fără câinele pe care l-a scos pe geam pentru a-și face necesitățile

Cunoscutul sucevean Dorin Aelenei a fost lăsat fără câinele pe care îl deține de ceva vreme.

Incidentul s-a petrecut luni, 26 octombrie, în jurul orei 22.00.

Potrivi sesizării depuse la Secția de Poliție Burdujeni, Dorin Aelenei și-a scos câinele pe geam pentru ca animalul să-și facă necesitățile, iar el a rămas în interiorul imobilului pentru a-l supraveghea.

La un moment dat, un anume Alexandru Paparuş a prins câinele printre gratii, moment în care Dorin Aelenei l-a prins pe acesta de mână.

Bărbatul aflat în exteriorul clădirii l-a lovit cu palma peste mână pe Dorin Aelenei, a luat câinele și a fugit spre strada Jean Bart.

Polițiștii au deschis acum un dosar penal care vizează infracțiunile de „furt calificat” și „lovirea sau alte violenţe”.