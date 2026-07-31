Suceveanul David Țăran a făcut primul pas spre ingineria militară de aviație. Admis printre primii la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare, specializarea Aeronave și motoare de aviație, absolventul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc David Țăran și-a transformat visul din copilărie în primul pas spre o carieră militară în domeniul aviației.

David face parte din cei 21 de absolvenți ai Promoției 2022–2026 „Constantin Brâncuși – 150” care au promovat cu media 10 testarea de verificare a cunoștințelor pentru admiterea la academiile militare. Alegerea specializării Aeronave și motoare de aviație ca primă opțiune și admiterea cu media 9,80 confirmă un parcurs construit cu seriozitate, disciplină și perseverență.

Pasiunea pentru tehnica militară, curiozitatea de a descoperi universul aviației, orele suplimentare de studiu și determinarea de a nu renunța l-au ajutat să își atingă obiectivul și să facă primul pas spre profesia pe care și-a dorit-o încă din copilărie.

Suceveanul David Țăran a făcut primul pas spre ingineria militară de aviație. A intrat printre primii la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

Mesaj de la părinți

Vestea că a intrat printre primii la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București i-a bucurat nespus pe părinții lui David: „Avem inima plină de bucurie, greu de descris în cuvinte. Băiatul nostru David a reușit o performanță incredibilă. La admiterea de acum 4 ani, la Colegiul Militar <Ștefan cel Mare>, a obținut nota 10, iar acum, după 4 ani de ore întregi de muncă, sacrificii, ambiție de fier, a reușit să obțină media 10 la examenul de admitere al Facultății Tehnice Militare București, examen la trei materii în aceeași zi, matematică, fizică, informatică, intrând al doilea, opțiunea lui oferind doar 6 locuri pe țară. Media finală este media de la admitere, media anilor de liceu și media de la bacalaureat, 9,80 fiind media finală. Avându-l pe Dumnezeu mereu în suflet, perseverența ta, motivația și determinarea ta au făcut ca acum să te bucuri de aceste rezultate. Îți dorim să rămâi mereu același, să te bucuri de roadele muncii tale. Ești un exemplu pentru noi, te iubim și te apreciem mult”.

Suceveanul David Țăran a făcut primul pas spre ingineria militară de aviație. A intrat printre primii la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

„Această reușită nu ar fi fost însă posibilă fără sprijinul constant al profesorilor mei”

Despre anii petrecuți în colegiul militar câmpulungean și despre această reușită, David spune:

„Colegiul militar a reprezentat pentru mine nu doar o etapă fundamentală de formare, ci și una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții, o experiență pe care aș trăi-o din nou fără nicio ezitare. Rezultatul obținut la admitere reflectă munca susținută și disciplina cultivate în acești ani. Această reușită nu ar fi fost însă posibilă fără sprijinul constant al profesorilor mei, dragostea necondiționată a părinților și spiritul de echipă al colegilor alături de care am format o adevărată familie. Legăturile create, lecțiile învățate și amintirile adunate de-a lungul acestui parcurs vor rămâne pentru totdeauna un reper de suflet. Doresc să le mulțumesc din suflet tuturor celor care au avut încredere în noi și ne-au fost alături, căci fără ei nu ne-am fi atins obiectivele. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să depășim fiecare încercare.”