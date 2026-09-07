Suceveanul David Dumitru a devenit vicecampion al Italiei la tenis de câmp

Tânărul tenismen sucevean David Dumitru, originar din Preutești, a reușit o nouă performanță excelentă în Italia, acolo unde s-a stabilit cu trei ani în urmă împreună cu familia sa.

După ce în această vară a câștigat turneul de la Velletri și Tennis Europe de la Sassuolo, David Dumitru a devenit zilele trecute vicecampion al Italiei în proba de dublu la categoria de vârstă 14 ani. În finală, David Dumitru și partenerul său, Tommaso Pantò, au fost învinși la mare luptă de principalii favoriți ai întrecerii, Ulisse Bari și Giovanni Di Leva, cu scorul de 4-6, 6-1, 11-9.

Multiplu laureat în întrecerile din România la diferite categorii de vârstă, David Dumitru s-a impus în anul 2022 la Trofeul Kinder Joy Of Moving, desfășurat la Rafa Nadal Academy, în Mallorca. De asemenea, anul trecut a câștigat Road to Torino Masters, la categoria de vârstă 13 ani.

David se antrenează în prezent la prestigioasa școală Tennis Training din Foligno, localitate unde urmează cursurile liceului sportiv, și se poate lăuda cu titlul de campion al regiunii Umbria atât la simplu, cât și în întrecerea pe echipe.