Suceveanul Constantin Ciurlă va reprezenta România la Delicious Uzbekistan 2026

Bucătarul sucevean Constantin Ciurlă va face parte din echipa României la cea de-a treia ediție a campionatului internațional de artă culinară „Delicious Uzbekistan 2026”, care se va desfășura în perioada 25–27 noiembrie, la Tașkent, Uzbekistan.

Alături de colegii săi, Marius Galan și Ciprian Savin, membri ai Asociației Bucătarilor și Cofetarilor din România – ACEEA, acesta va participa la un eveniment care reunește profesioniști din domeniul gastronomiei și peste 200 de concurenți, potrivit organizatorilor.

Competiția reprezintă o oportunitate de a promova gastronomia românească pe plan internațional, de a face schimb de experiență cu specialiști din alte țări și de a demonstra importanța pasiunii, creativității și profesionalismului în arta culinară.

Un rol important în cadrul evenimentului îl va avea și dr. Iulia Drăguț, președinta ACEEA, care va face parte din juriul competiției. Prezența sa evidențiază implicarea profesioniștilor români atât în competițiile culinare, cât și în evaluarea performanțelor la nivel internațional.

Constantin Ciurlă și echipa României

Pentru Ciurlă Constantin, participarea la Delicious Uzbekistan 2026 reprezintă un nou pas în dezvoltarea sa profesională și o oportunitate de a reprezenta România într-un cadru internațional dedicat excelenței culinare.

Acesta va concura la mai multe probe și va avea de gătit preparat din miel, preparat din pasăre – prepeliță, dar și un preparat național românesc – prezentare modernă. Pe echipe, Constantin Ciurlă și ceilalți doi români vor participa la proba Black Box.

Campionatul se va desfășura la Centrul Internațional de Expoziții CAEx din Tașkent și beneficiază de recunoașterea Worldchefs, organizația internațională a asociațiilor profesionale de bucătari.

Prin această participare, echipa României își propune să contribuie la promovarea valorilor gastronomiei românești și la consolidarea legăturilor dintre profesioniștii din domeniul culinar, într-un eveniment care aduce împreună tradiții, tehnici moderne și pasiunea pentru gastronomie.