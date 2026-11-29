Suceveanul Constantin Ciurlă a cucerit aur, argint și bronz la Delicious Uzbekistan 2026, concurs care a avut loc în perioada 25-27 noiembrie la Tașkent și la care au participat circa 500 de bucătari din toată lumea.

Pentru proba de preparat național modern, Constantin Ciurlă a ales balmoșul și l-a reinterpretat într-o variantă crocantă, cu o cremă de brânză cu ceapă și mărar, caș crocant și un sos din fructe de pădure.

A fost și preparatul care i-a adus cea mai strălucitoare medalie, cea de aur.

Preparatul care i-a adus medalia de aur

Celelalte două medalii au fost luate la „Beef & Lamb”, pentru cotlet de miel umplut cu merișoare, argint, în timp ce bronzul a fost obținut la „Poultry Dish”, pentru prepeliță în două texturi.

”Am ales balmoșul și carnea de miel pentru că mă reprezintă în bucătărie și prin care am vrut să duc la Tașkent gusturi din Bucovina.

A fost o experiență unică și din care am avut doar de învățat.

Singurul meu regret este că la proba pe echipe, la care am participat alături de Ciprian Savin și Marius Galan, nu am reuşit să cucerim nimic. Dar vor mai fi și alte competiții în care vom avea posibilitatea să arătăm tot ceea ce putem face în bucătărie”, a mărturisit Constantin Ciurlă.

Suceveanul Constantin Ciurlă a cucerit aur, argint și bronz la Delicious Uzbekistan 2026

De precizat că ambii colegi, Ciprian Savin și Marius Galan, au obținut medalii pentru România în probele individuale.

Cei trei au reprezentat România prin intermediul Asociației Culturale Euro Est Alternativ (ACEEA), cu sprijinul dr. Iulia Drăguț, președinta asociației și coordonatoarea delegației române.

Cea de-a treia ediție a campionatului de gătit s-a desfășurat la centrul expozițional CAEx din Tașkent, în cadrul Târgului Internațional de Turism „Turism pe Drumul Mătăsii”.

Competiția a fost organizată de Asociația Bucătarilor din Uzbekistan, cu sprijinul Comitetului pentru Turism al țării, și a beneficiat de recunoașterea oficială a Worldchefs, Asociația Mondială a Societăților de Bucătari.