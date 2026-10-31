Suceveanul Cezar Tulbure, reprezentant al României la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, în Spania

În acest final de săptămână, la Barcelona, în Spania, se desfășoară Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, la care România este reprezentată și de un sucevean – inginerul silvic Cezar Tulbure.

Sportivul face parte din lotul național al României și va concurează în trei categorii, inclusiv în „Master Men’s Classic Physique 40 Years & Over Open”, una dintre cele mai puternice categorii ale competiției dedicate sportivilor veterani.

Competiția care se desfășoară între 28 octombrie și 2 noiembrie, la Santa Susana (Spania) reunește sportive și sportivi din 102 țări, inclusiv România și este organizată sub egida Federației Internaționale de Fitness și Culturism (IFBB).

Printre favoriții competiției se numără și sportivul sud-coreean Tae Jin Kim, actual campion mondial, venit să își apere titlul cucerit în 2024.

Pentru Cezar Tulbure, participarea la Campionatul Mondial reprezintă rezultatul unei perioade intense de pregătire, fiind un sport de care s-a apucat cu câțiva ani în urmă.

Inginer silvic, doctor în silvicultură și licențiat în Psihologie și Drept, Cezar Tulbure s-a apucat de culturism și fitness după un pariu făcut cu fiica sa, pe care o îndemna să practice un sport de performanță.

Și s-au apucat amândoi – ea de înot, el de culturism și fitness, iar rezultatele obținute, la nivel înalt, au demonstrat că determinarea și perseverența i-a călăuzit spre succes.

Indiferent de rezultatele obținute, simpla sa prezență acolo, la o competiție de nivel mondial, ca reprezentant al României, este deja o victorie importantă, mai ales că anul viitor împlinește 50 de ani.