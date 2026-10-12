Suceveanul care a lovit intenționat un copil pe trotinetă electrică, trimis în judecată în stare de arest preventiv

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat finalizarea anchetei în șocantul caz de agresiune din 21 iulie, când un minor în vârstă de 14 ani, pe trotinetă electrică, a fost acroșat de un autoturism condus de un sucevean care efectua curse în regim ride-sharing.

Procurorii au menținut concluzia preliminară, anume că inculpatul a comis o tentativă de omor, prin faptul că a intrat intenționat cu mașina în trotinetă și în minor.

Mai mult, Cristian Benedict Munteanu, în vârstă de 51 de ani, din Suceava, va fi judecat și pentru infracțiunile de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani se află și acum în arest preventiv. Deși a fost aproape, el nu a reușit încă să convingă judecătorii de la două instanțe consecutive, prin avocat, să primească o măsură mai blândă, arestul la domiciliu de exemplu.

Un om în toată firea, care preda muzică la Școala Populară de Artă Suceava, dar care și-a pierdut complet controlul și rațiunea

În seara zilei de marți, 21 iulie, în jurul orei 19.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre un accident rutier, în urma căruia un minor de 14 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, pe o stradă din municipiu, în zona Tătărașii Noi, a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul faptei. Minorul a fost transportat la spitalul județean, fiind diagnosticat cu contuzii ușoare la mâini și picioare. O echipă operativă a poliției a demarat imediat cercetări și verificarea camerelor de supraveghere.

Imaginile și declarațiile martorilor au dus la conturarea unui scenariu extrem de grav, anume suspiciunea rezonabilă că autorul a lovit cu intenție minorul care se deplasa pe trotineta electrică.

Din cercetări a rezultat că, în seara zilei de 21 iulie, șoferul unei Dacii Spring, Cristian Munteanu, în vârstă de 51 de ani, a fost deranjat în trafic de un copil pe trotinetă electrică, care a circulat în fața sa.

Procurorii au confirmat în rechizitoriu acest scenariu, inclusiv că minorul i-a arătat degetul mijlociu:

”Prin acțiunea sa intenționată a prevăzut posibilitatea că persoana vătămată va suferi răni grave de natură să îi pună în pericol viața şi integritatea corporală sau chiar să îi provoace decesul, având în vedere împrejurările și modalitatea de comitere a faptei. De asemenea, autorul, după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută jos pe carosabil, i-a aplicat acesteia o lovitură cu piciorul în zona capului, cauzându-i leziuni atestate medical cu 1-2 zile de îngrijiri medicale”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Din această lovitură în cap a rezultat și a doua infracțiune, cea de lovire.

La vremea comiterii faptelor, Cristian Benedict Munteanu preda muzică la Școala Populară de Artă Suceava, profesie asimilată cu cea de profesor și efectua curse în regim de ride-sharing.

Așadar, un om în toată firea, care lucra și cu copiii, dar care și-a pierdut complet controlul și rațiunea.

Procurorii au subliniat că autorul a tulburat în mod evident și ordinea și liniștea publică, față de alți copii care au fost martori, dar și persoane care locuiesc în zonă.

Dosarul în care inculpatul va fi judecat pentru trei infracțiuni – ”tentativă de omor”, ”loviri sau alte violențe” și ”tulburarea ordinii și liniștii publice” a fost înregistrat și se va judeca pe rolul Tribunalului Suceava.