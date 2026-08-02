Suceveanca Patricia Timofte a câștigat Marele Trofeu Junior la Festivalul Internațional „Città di Mascalucia” din Italia

Suceveanca Patricia Timofte, o tânără interpretă în vârstă de doar 12 ani, a obținut Marele Trofeu Junior la cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Internațional „Città di Mascalucia”, desfășurat în Sicilia, Italia, una dintre cele mai apreciate competiții dedicate tinerilor artiști.

Pe lângă cel mai important premiu al categoriei Junior, Patricia a fost distinsă și cu Trofeul pentru prezență scenică, reușind astfel să câștige două dintre cele trei mari premii acordate în această categorie.

Momentul decernării premiilor a fost unul deosebit de emoționant. După ce a urcat pe scenă pentru a primi Trofeul pentru prezență scenică, Patricia a crezut că acesta este premiul final care îi fusese rezervat. Câteva momente mai târziu, numele său a fost rostit din nou, de această dată pentru Marele Trofeu Junior, iar surpriza s-a transformat în lacrimi de bucurie, aplauze și o emoție care a cucerit întreaga sală.

Tânăra artistă a impresionat juriul prin interpretarea melodiei „Dor de viață”, din repertoriul marii artiste Aura Urziceanu, fiind singura concurentă din delegația României care a ales să interpreteze o piesă în limba română. Evoluția sa, acompaniată live de Orchestra Ethos, sub bagheta maestrului Daniel Zappa, a fost apreciată pentru expresivitate, naturalețe, energie și autenticitate.

Prin această performanță, Patricia Timofte confirmă că talentul, susținut de muncă, disciplină și pasiune, poate conduce la rezultate remarcabile pe scenele internaționale și contribuie la promovarea imaginii Sucevei și a României în lume.

Trei trofee obținute de Suceava la Festivalul „Città di Mascalucia”, în trei ani diferiți

Pentru al treilea an consecutiv, Marele Trofeu Junior al Festivalului Internațional „Città di Mascalucia” este câștigat de un tânăr artist pregătit în cadrul Școlii de Muzică Romantic Art din Suceava: 2024 – Sara Tîrnoveanu; 2025 – Lucas Moroșan; 2026 – Patricia Timofte.

Festivalul Internațional „Città di Mascalucia”, ajuns la cea de-a XVII-a ediție, reunește anual tineri interpreți din numeroase țări și este considerat una dintre competițiile de prestigiu dedicate promovării noilor talente.

Felicitări se îndreaptă către Patricia Timofte pentru această performanță excepțională, către părinții săi pentru susținerea necondiționată și către profesorii Gabriela Morar și Andrei Morar, care au contribuit la pregătirea sa artistică. Totodată, organizatorii festivalului și membrii juriului merită apreciere pentru profesionalismul și respectul acordat tinerilor artiști.

Prin această performanță remarcabilă, Patricia Timofte își înscrie numele printre tinerii artiști români care reușesc să impresioneze și publicul internațional. La doar 12 ani, suceveanca a demonstrat că talentul, pasiunea și munca susținută pot transforma un vis în realitate. Premiile obținute recent de Patricia reprezintă nu doar o reușită personală, ci și un motiv de mândrie pentru Suceava, pentru școala de muzică unde se pregătește, pentru România, „al căror nume și tricolor au fost din nou aplaudate pe scena Festivalului Internațional <Città di Mascalucia>”.