Suceveanca Natasha Duma, pe prima poziție la un concurs internațional de dans sportiv desfășurat la Cluj

Suceveanca Natasha Duma, în vârstă de 11 ani, elevă în clasa a V-a la Școala Gimnazială Nr. 9 „Ion Creangă” Suceava, a urcat pe prima poziție la un concurs internațional de dans sportiv desfășurat recent la Cluj-Napoca.

Este vorba de Concursul „Transylvanian Grand Prix”, care a avut loc în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Cluj-Napoca.

Natasha activează de cinci ani la unul dintre cele mai noi cluburi de dans sportiv din Suceava, Rising Dance Academy, profesor îndrumător Roxana Danciu, un club care crește în valoare și performanță de la o competiție la alta, formând campioni prin muncă, pasiune și dedicare.

La Rising Dance Academy, copiii descoperă dansul sportiv prin joacă, disciplină și multă distracție. Aici, copiii găsesc energie, zâmbete și pasiune pentru dans în fiecare mișcare. Ei dansează cu inima și se bucură de fiecare moment petrecut pe ringul de dans.

Fiecare pas la clubul de dans sportiv înseamnă încredere, prietenii noi și distracție pe ritmul muzicii, dar și performanță, spune prof. Roxana Danciu.

Anul acesta, Natasha, care are ca pasiuni dansul și desenul, a obținut deja 4 locuri I consecutive, la concursuri de dans sportiv desfășurate la Tg. Lăpuș, Piatra Neamț, Bistrița și Cluj.