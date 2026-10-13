Dansatoarea suceveană Alexia Maria Mihai și partenerul său, Andrei Cosofret, au obținut medalia de argint pentru România la competiția internațională WDSF Open Youth Latin, desfășurată pe 10 octombrie 2026, la Chișinău, în Republica Moldova. Rezultatul confirmă parcursul frumos al celor doi tineri sportivi, care continuă să se remarce în competițiile de dans sportiv, atât pe plan național, cât și internațional.

Concurență

Competiția de la Chișinău a reunit peste 20 de perechi din nouă țări europene, toate luptând pentru un loc în marea finală și pentru o medalie care să le reprezinte țara pe podium. Într-un concurs cu participanți valoroși, Alexia și Andrei au avut o evoluție apreciată, reușind să încheie competiția pe locul al doilea și să aducă României o nouă medalie de argint.

Suceveanca Alexia Maria Mihai a cucerit medalia de argint la o competiție de dans desfășurată la Chișinău

Pentru Alexia Maria Mihai, elevă din municipiul Suceava și sportivă legitimată la clubul Bucovina Dance Studio, această performanță reprezintă o nouă confirmare a muncii, talentului și perseverenței demonstrate de-a lungul anilor. Pasiunea pentru dansul sportiv, antrenamentele susținute și participarea constantă la competiții importante contribuie la evoluția sa și la obținerea unor rezultate deosebite.

Un parcurs construit prin muncă și perseverență

Rezultatul de la Chișinău vine după o altă performanță importantă obținută în primăvara acestui an. În luna martie 2026, Alexia Maria Mihai și Eduard Andrei Cosofret au cucerit medalia de bronz la categoria Tineret Latino, în cadrul Campionatului Național de Dans Sportiv desfășurat la Timișoara.

Cei doi au demonstrat atunci că pot concura la un nivel ridicat, într-o competiție care reunește cele mai valoroase perechi din țară. Evoluțiile lor au fost rezultatul unei pregătiri îndelungate, al sincronizării și al efortului depus pentru a atinge performanța.