Sucevean săltat de polițiști după amenințarea mai multor persoane, pe TikTok

Vorbele grele aruncate în online pot avea repercusiuni grave și în viața reală. O dovedește foarte bine o situație recentă, în care un bărbat din municipiul Suceava a adresat amenințări cu acte de violență mai multor persoane prin intermediul aplicației de socializare TikTok.

Cazul a intrat în atenția Poliției Municipiului Suceava, care a identificat potențialele victime vizate de amenințările proferate – trei bărbați din comuna Pătrăuți. Aceștia au fost invitați la sediul Poliției Municipiului Suceava, ocazie cu care aceștia au formulat plângeri prealabile pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, faptă prevăzută și pedepsită conform art. 206 alin. (1) din Codul Penal.

Acestora li s-a adus la cunoștință că au dreptul de a solicita ordine de protecție provizorii, refuzând însă emiterea unor astfel de ordine.

Organele de cercetare penală au dispus extinderea urmăririi penale ”in rem” pentru săvârșirea a trei infracțiuni de amenințare.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și a dispus emiterea unui mandat de percheziție domiciliară la adresa suspectului Constantin F. Cum acesta era plecat de la domiciliu, cu autoturismul marca Mercedes-Benz, cu sprijinul lucrătorilor de la Biroul Rutier al Poliției Suceava, s-a ajuns la oprirea sa în trafic.

La controlul autovehiculului nu au fost identificate bunuri de interes și nici obiecte sau substanțe interzise spre deținere.

Ulterior, cu sprijinul unei grupe din cadrul SAS Suceava, s-a procedat la punerea în executare a mandatului de percheziție domiciliară, fiind identificate mai multe bunuri ce interesează cauza, care au fost ridicate în vederea exploatării în cadrul dosarului penal.

La finalizarea activității, lucrătorii din cadrul BIC Suceava au procedat la punerea în executare a mandatului de aducere în vederea audierii în calitate de suspect.

În data de 6 noiembrie suspectul a fost reținut pentru o perioadă de 24 ore, cu propunere de luare a măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.