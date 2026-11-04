Sucevean la judecată pentru că a făcut turism sexual cu „iubita”, în cel puțin patru apartamente din orașe diferite

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a fost trimis în judecată de procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, într-un dosar privind infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism.

Inculpatul, Nicolae T., va fi judecat în libertate, sub măsura controlului judiciar, sub acuzația că a aplicat metoda ”Lover Boy” cu o femeie în vârstă de 36 de ani, aflată într-o perioadă grea, în tratament pentru depresie. Bărbatul este acuzat că, sub pretextul unei relații între cei doi și al necesității de a strânge bani pentru familie, a făcut turism sexual cu victima.

În limbajul anchetatorilor, asta înseamnă că bărbatul și-a mutat ”iubita” dintr-un apartament în altul, unde aceasta se prostitua, sub directa coordonare a inculpatului.

Pe parcursul anchetei a rezultat că partidele sexuale contracost au avut loc în apartamente din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, municipiul Suceava și municipiul Botoșani, în perioada martie-iunie 2026.

Anchetatorii menționează că aceste mutări dese dintr-un apartament în altul, cam la o lună, dar și în localități diferite, au scopul de a se obține un profit cât mai mare, dar și de a atrage atenția cât mai puțin. Apartamentele închiriate pentru sex pe bani atrag de regulă atenția vecinilor, iar mutările dese fac mai grea identificarea și punerea sub acuzare a proxeneților.

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au reținut în dosar detalii și despre sumele de bani percepute pentru partidele de sex oferite de femeie, între 200 și 400 de lei per client.

Numai din perioada de monitorizare a rezultat că inculpatul ar fi colectat de pe urma femeii în jur de 65.000 de lei.

Procesul în care bărbatul din Câmpulung Moldovenesc va fi judecat pentru infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism va începe la Tribunalul Suceava. Acuzatul se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință judecătorească definitivă.