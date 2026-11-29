O răfuială violentă în stradă, la Gura Humorului, în care agresorul s-a folosit de un topor, a dus la încadrarea faptei la tentativă de omor, autorul fiind săltat de polițiști și băgat în arest.

Cercetările au început în dimineața zilei de vineri, 27 noiembrie, când la sediul Poliției orașului Gura Humorului s-a prezentat un bărbat în vârstă de 50 de ani, care a sesizat că în timp ce se afla în orașul Gura Humorului a fost lovit cu o coadă de topor în cap. Bărbatul avea leziuni la cap și sângera, astfel că polițiștii au solicitat imediat un echipaj medical.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost transportat la Spitalul Gura Humorului, iar apoi la Spitalul Județean, având un traumatism cranian, cu mai multe plăgi.

Victima era stabilă, dar cu leziuni importante produse prin agresiune.

Din cercetări a rezultat că în timp ce bărbatul se afla în trafic, la volanul unui autoturism, a fost lovit de un bărbat pe care îl cunoaște.

Acesta a lovit cu toporul inițial în geamul mașinii, după care a lovit șoferul în zona capului, cu coada de topor.

În urma efectuării examinării medico-legale a bărbatului în vârstă de 50 de ani a rezultat că leziunile produse pot necesita pentru vindecare un număr de 25-30 de zile de îngrijiri medicale și nu au pus în primejdie viața victimei.

Ancheta a mai arătat că cei doi se cunosc, iar conflictul a degenerat de la nerestituirea unei sume de bani după o lucrare comună pe care au făcut-o.

Având în vedere modul și împrejurările concrete în care a fost comisă fapta, prin aplicarea unor lovituri repetate cu coada de topor, în zona capului, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului au dispus declinarea competenței spre Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care anchetează faptele de mare violență.

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Suceava l-au săltat pe autor, Daniel Răzmieș, în vârstă de 45 de ani, din Gura Humorului, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor.

În continuare, după audieri și completare probatoriu, procurorul a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul în vârstă de 45 de ani și totodată sesizarea Tribunalului Suceava, cu propunere de emitere a unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.