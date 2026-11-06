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Sucevean în arest după ce a furat un cal în valoare de 8.000 de euro

Cal din rasa Percheron
Cal din rasa Percheron

Un bărbat din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, a fost ridicat de la domiciliu de polițiști și băgat în arest, în urma unei percheziții care a confirmat că el a sustras un cal în valoare de 8.000 de euro.

Cercetările au fost derulate de polițiștii Secției Rurale Mălini, după ce aceștia au primit o sesizare de la un crescător care deține mai mulți cai în satul Slatina.

Pe 25 octombrie, păgubitul a relatat că deține o suprafață de teren de 2 ha, unde ține șase cabaline de rase diferite.

Proprietarul a constatat atunci că persoane necunoscute au dezlegat o sârmă de la poarta de acces a terenului împrejmuit și a sustras din interior un cal rasa Percheron, în vârstă de 2 ani, cauzându-i un prejudiciu în valoare de 8.000 euro.

După ce au demarat cercetări și au stabilit unde a ajuns calul, pe 3 noiembrie, polițiștii au obținut două mandate de percheziție domiciliară și au descins în satul Mironu, comuna Valea Moldovei.

Polițiștii au găsit calul furat, iar față de suspectul Adam Moldovan a fost emisă ordonanță de reținere în arest, pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

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