Un caz de violență în familie într-o formă șocantă s-a soldat cu arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat în vârstă de 53 de ani, din Cornu Luncii. Agresorul i-a provocat arsuri femeii cu care locuia sub același acoperiș, după ce a aruncat peste ea un lighean cu apă clocotită. Interesant este și faptul că polițiștii s-au autosesizat în acest caz, fără a avea o plângere sau un apel la 112.

Victima bărbatului în vârstă de 53 de ani are doar 30 de ani.

Pe 24 noiembrie, în jurul orei 15.30, în baza unor date și informații obținute de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cornu Luncii, s-a constatat că o localnică în vârstă de 30 de ani a fost agresată de concubinul său, în vârstă de 53 de ani, și a suferit arsuri la nivelul mâinilor, al pieptului, dar și al feței.

După anchetă și audieri a rezultat că, pe 17 noiembrie, în jurul orei 22.00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, Florin Hogea a aruncat cu un lighean cu apă fiartă spre concubina sa, provocându-i suferință și vătămare corporală.

Polițiștii au constatat că femeia prezenta urme vizibile de violență prin arsură pe față, mâini și piept, astfel că s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de violența în familie.

Conform unui comunicat al procurorilor de la Fălticeni, femeia a suferit leziuni care necesită pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale.

Femeia a acceptat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, ”iubitul” fiind evacuat din locuință.

Tânăra în vârstă de 30 de ani a acceptat și măsura purtării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Polițiștii au continuat cercetările, iar joi, 26 noiembrie, bărbatul a fost reținut în arest, inițial în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Având în vedere gravitatea leziunilor și circumstanțele, procurorii de la Fălticeni au reacționat și ei pe măsură și au cerut arestarea individului.

”La formularea propunerii de arestare s-a avut în vedere și importanța valorilor sociale – referitoare la protecția relațiilor privind integritatea fizică a persoanelor și relațiile de familie, dat fiind vorba de o violență în familie, un climat intim în care persoanele vătămate au șanse minime de apărare și ripostă, acestea desfășurându-se de regulă în locuința familiei, unde nimeni nu ar putea să intervină, iar riscul comiterii de noi asemenea infracţiuni este unul ridicat.

Tocmai de aceea, atunci când persoanele agresate decid să apeleze la ajutor extern este deosebit de important ca autoritățile să răspundă corespunzător pentru a transmite autorului, dar şi întregii societăți, că violențele exercitate asupra membrilor de familie sunt inacceptabile”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Vineri, Judecătoria Fălticeni a admis propunerea venită de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni și a emis pe numele inculpatului mandat de arestare de 30 de zile.

Inculpatul poate contesta arestul la Tribunalul Suceava, dar mandatul de arestare se pune în aplicare.