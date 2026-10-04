Sucevean de 38 de ani mort în timp ce testa un TAF, în pădure

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din satul Slătioara, comuna Râșca, și-a pierdut viața în condiții violente, sâmbătă, în timp ce manevra un utilaj tip TAF, în pădure.

Un apel la 112 a fost înregistrat la Poliția municipiului Fălticeni în jurul orei 12.30. Un alt bărbat, martor direct la tragedie, a anunțat un accident în pădure, cu un bărbat care nu are puls.

La fața locului s-a deplasat polițiștii Secției Rurale Vadu Moldovei, dar și un echipaj de ambulanță. Din păcate, pentru bărbatul în vârstă de 38 de ani, Gheorghe F., nu se mai putea face nimic.

Bărbatul era angajat la o societate din Râșca, care urma să efectueze o exploatare forestieră pe raza Ocolului Silvic Râșca, cu începere de luni, 5 octombrie.

TAF-ul era staționat în acea zonă de mai mult timp, fiind reparat și pregătit pentru exploatare.

Pe acest fond, sâmbătă, în jurul orei 10.00, bărbatul în vârstă de 38 de ani, din satul Slătioara, angajat pe postul de taf-ist, s-a deplasat în fondul forestier împreună cu un muncitor angajat la aceeași societate pentru a efectua probabil lucrări de reparație la respectivul utilaj.

Din relatările martorului direct rezultă că după ce au reparat utilajul au hotărât să-i facă o probă, astfel că victima a urcat cu TAF-ul pe o pantă.

Cei doi au legat de cablul aflat în dotarea utilajului un buștean specia fag iar la un moment dat utilajul s-a balansat iar bărbatul s-a lovit la cap și a fost proiectat într-un arbore.

Colegul s-a deplasat imediat lângă corpul victimei, constatând că bărbatul era inconștient.

Atât administratorul societății comerciale, cât și pădurarul titular de canton au declarat în fața polițiștilor că nu aveau la cunoștință de faptul că cei doi muncitori ai societății s-au deplasat pe raza cantonului silvic în ziua de sâmbătă, când nu era programată activitate.

Conform procedurilor, polițiștii au deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni, ”uciderea din culpă”, și ”nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă” și continuă cercetările.