Sucevean de 38 de ani, în arest pentru că a furat o cutie cu bijuterii din casa concubinei, în vârstă de 51 de ani

Polițiștii de la Secția Rurală Ciurea, din județul Iași, au efectuat o percheziție, miercuri, în județul Suceava, în zona Fălticeni, fiind căutat, găsit și ridicat un bărbat în vârstă de 38 de ani acuzat că a furat o cutie în care se aflau mai multe bijuterii, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că suceveanul, undeva în perioada 12-27 octombrie, în timp ce se afla la locuința persoanei vătămate, o femeie de 51 de ani, din comuna Scânteia, ar fi furat cutia cu bijuterii a acesteia, care era depozitată într-o vitrină din lemn.

Conform unor surse apropiate cazului, bărbatul era mutat la domiciliul femeii, cei doi având o relație.

În urma percheziției efectuate în județul nostru, polițiștii l-au identificat pe suspect, bărbatul de 38 de ani.

De asemenea, au fost descoperite și recuperate o parte din bijuterii, fiind ridicate sumele de 6.300 de lei și 200 de euro.

În baza probatoriului administrat, suceveanul a fost dus în fața procurorului de la Iași și reținut în arest.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Suceava – Poliția Municipiului Fălticeni și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.