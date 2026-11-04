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Sucevean de 38 de ani, în arest pentru că a furat o cutie cu bijuterii din casa concubinei, în vârstă de 51 de ani

Au fost ridicate sumele de 6.300 de lei și 200 de euro
Au fost ridicate sumele de 6.300 de lei și 200 de euro

Polițiștii de la Secția Rurală Ciurea, din județul Iași, au efectuat o percheziție, miercuri, în județul Suceava, în zona Fălticeni, fiind căutat, găsit și ridicat un bărbat în vârstă de 38 de ani acuzat că a furat o cutie în care se aflau mai multe bijuterii, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că suceveanul, undeva în perioada 12-27 octombrie, în timp ce se afla la locuința persoanei vătămate, o femeie de 51 de ani, din comuna Scânteia, ar fi furat cutia cu bijuterii a acesteia, care era depozitată într-o vitrină din lemn.

Conform unor surse apropiate cazului, bărbatul era mutat la domiciliul femeii, cei doi având o relație.

În urma percheziției efectuate în județul nostru, polițiștii l-au identificat pe suspect, bărbatul de 38 de ani.

De asemenea, au fost descoperite și recuperate o parte din bijuterii, fiind ridicate sumele de 6.300 de lei și 200 de euro.

În baza probatoriului administrat, suceveanul a fost dus în fața procurorului de la Iași și reținut în arest.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Suceava – Poliția Municipiului Fălticeni și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

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