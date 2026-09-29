Actualitate

Sucevean cu leziuni multiple după ce a căzut de pe un bloc cu patru etaje

Sucevean cu leziuni multiple după ce a căzut de pe un bloc cu patru etaje
Sucevean cu leziuni multiple după ce a căzut de pe un bloc cu patru etaje

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava după ce a căzut de pe un bloc cu patru etaje. Accidentul s-a petrecut la Ostra, iar bărbatul se urcase pe bloc pentru a curăța hornul.

Un apel la 112 de la Ostra a venit luni, în jurul orei 12.30.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că bărbatul este angajat al unei firme din Ostra, cu alt profil, iar luni, aflat în pauza de masă, acesta s-a urcat din proprie inițiativă pe acoperișul blocului unde domiciliază, cu intenția de a curăța hornul.

La un moment dat, aflându-se pe marginea acoperișului tip terasă bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțimea de aproximativ 11 metri.

Bărbatul a căzut pe acoperișul de tablă al unei anexe din lemn, lipită de bloc, spre groaza locatarilor aflați în zonă, vecinii săi.

Personalul medical deplasat de urgență la fața locului a găsit pacientul în viață, dar cu multiple politraumatisme și fracturi la nivelul membrelor inferioare.

Bărbatul din Ostra a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, în primă fază pentru stabilizare.

Procedural, polițiștii au deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni și au sesizat pentru cercetări și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Suceava.

Recomandări

Scene ireale la bătaia izbucnită la un fast-food din Rădăuți

Actualitate

Scene ireale la bătaia izbucnită la un fast-food din Rădăuți – a agresat patru oameni, printre ei și o femeie, căreia i-a aplicat un picior în cap

Actualitate

Scene ireale la bătaia izbucnită la un fast-food din Rădăuți – a agresat patru oameni, printre ei și o femeie, căreia i-a aplicat un picior în cap

Scene ireale la bătaia izbucnită la un fast-food din Rădăuți
Șofer reținut în arest pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină și apoi, coborât din mașină, a căzut în cap

Actualitate

Șofer reținut pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină, a coborât și a căzut în cap

Actualitate

Șofer reținut pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină, a coborât și a căzut în cap

Șofer reținut în arest pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină și apoi, coborât din mașină, a căzut în cap
Cazul unui bărbat ucis de patru câini Ciobănesc de Bucovina: anchetă lungă și verdict nevinovat pentru suceveanul trimis în judecată

Actualitate

Cazul unui bărbat ucis de patru câini Ciobănesc de Bucovina: anchetă lungă și verdict nevinovat pentru suceveanul trimis în judecată

Actualitate

Cazul unui bărbat ucis de patru câini Ciobănesc de Bucovina: anchetă lungă și verdict nevinovat pentru suceveanul trimis în judecată

Cazul unui bărbat ucis de patru câini Ciobănesc de Bucovina: anchetă lungă și verdict nevinovat pentru suceveanul trimis în judecată