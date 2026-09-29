Sucevean cu leziuni multiple după ce a căzut de pe un bloc cu patru etaje

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava după ce a căzut de pe un bloc cu patru etaje. Accidentul s-a petrecut la Ostra, iar bărbatul se urcase pe bloc pentru a curăța hornul.

Un apel la 112 de la Ostra a venit luni, în jurul orei 12.30.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că bărbatul este angajat al unei firme din Ostra, cu alt profil, iar luni, aflat în pauza de masă, acesta s-a urcat din proprie inițiativă pe acoperișul blocului unde domiciliază, cu intenția de a curăța hornul.

La un moment dat, aflându-se pe marginea acoperișului tip terasă bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțimea de aproximativ 11 metri.

Bărbatul a căzut pe acoperișul de tablă al unei anexe din lemn, lipită de bloc, spre groaza locatarilor aflați în zonă, vecinii săi.

Personalul medical deplasat de urgență la fața locului a găsit pacientul în viață, dar cu multiple politraumatisme și fracturi la nivelul membrelor inferioare.

Bărbatul din Ostra a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, în primă fază pentru stabilizare.

Procedural, polițiștii au deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni și au sesizat pentru cercetări și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Suceava.