Sucevean condamnat pentru că vindea căciuli contrafăcute într-un proces cu brandul ”TOMMY HILFIGER”

Un sucevean judecat la instanța din Fălticeni pentru infracțiunea de punere în vânzare de produse contrafăcute, care imită mărci de renume, după ce a fost prins în timp ce vindea în piață căciuli și câteva geci care purtau în fals marca ”TOMMY HILFIGER”, a fost condamnat la o amendă penală destul de consistentă, care ține loc de zile de închisoare.

Conform sentinței Judecătoriei Fălticeni, Dumitru C. a fost condamnat la amenda penală de 4.800 de lei, reprezentând un număr de 120 de zile de pedeapsă, a câte 40 lei pe zi, pentru săvârșirea infracțiunii de ”punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”

Bărbatul trebuie să achite amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a sentinței, în caz contrar aceasta transformându-se în pedeapsa de 120 zile de detenție.

Parte civilă în proces a fost brandul american de renume ”TOMMY HILFIGER”, care a fost reprezentat de o casă de avocatură din București. Aceasta a cerut, pe lângă pedeapsă și confiscarea mărfii, și daune morale și materiale, pretenții care au fost însă respinse de Judecătoria Fălticeni.

Judecătorii au aplicat însă pedeapsa amintită mai sus, pentru infracțiunea comisă, și au dispus confiscarea definitivă a mărfurilor care erau depuse de mai multă vreme în Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Instanța a dispus confiscarea de la inculpat a trei geci, de diferite mărimi și culori, inscripționate cu marca TOMMY HILFIGER, a 16 căciuli de culoare neagră, de diferite mărimi, inscripționate cu aceeași marcă, plus câteva căciuli care imitau alte branduri.