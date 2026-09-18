Sucevean arestat pentru că a chinuit în mod îngrozitor un cal, pe care nu îl hrănea și pe care îl bătea cu parul

Un individ din Pătrăuți a fost arestat preventiv 30 de zile de Judecătoria Suceava pentru trei infracțiuni rezultate din schingiuirea calului pe care îl avea în îngrijire.

În urma anchetei polițiștilor de la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, a rezultat că, în perioada august–septembrie 2026, inculpatul și-a schingiuit calul pe care îl folosea în mod curent la activitățile gospodărești, prin aceea că l-a ținut în stare de subnutriție și în condiții improprii, fără a-i acorda îngrijirile medicale, după ce l-a agresat în mai multe rânduri.

Printre altele, din cauza bătăilor, calul a rămas fără un ochi.

Totul a culminat pe 11 septembrie, când în timp ce se afla în loc public, pe drumul județean din Pătrăuți, inculpatul a lovit în mod repetat calul , cu un par din lemn, provocându-i leziuni deschise cu sângerare activă, precum și o leziune perforantă la nivelul globului ocular drept.

De față au fost și oameni care au trecut prin zonă și au fost îngroziți de cele văzute.

Examinarea medico-veterinară a evidențiat o stare de întreținere necorespunzătoare, reducerea masei musculare, plăgi profunde și multiple leziuni traumatice pe corpul cabalinei.

”Înregistrările video obținute în cursul urmăririi penale au surprins momentul în care inculpatul a coborât din atelaj, a luat un obiect contondent din lemn și a aplicat mai multe lovituri animalului, precum și alte lovituri aplicate ulterior, în timp ce calul își continua deplasarea șchiopătând”, sunt scenele șocante descrise de procurori

Vineri, în urma propunerii înaintate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, Ionuț Iulian Hostiuc a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru comiterea infracțiunilor de ”schingiuirea animalelor”, „rănirea, cu intenție, a animalelor”, dar și pentru ”tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Inculpatul poate contesta mandatul și cere o măsură mai blândă, la Tribunalul Suceava.