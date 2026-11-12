Sucevean arestat după ce a condus beat și fără permis la mai puțin de o lună după ce a comis infracțiuni rutiere asemănătoare

Un sucevean în vârstă de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, prin ce a făcut în trafic, parcă a vrut să ajungă după gratii. Este unul dintre cazurile tipice în care sfidarea și inconștiența au atins cote maxime.

În urma propunerii formulate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, miercuri, 11 noiembrie, Andrei Dănuț Dascălu, în vârstă de 36 de ani, din localitatea suceveană Slatina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe şi a două infracțiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Primele infracțiuni au fost comise pe 18 octombrie, când, în jurul orei 13:15, inculpatul a condus pe drumurile publice din municipiul Fălticeni un vehicul, deși avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În acea zi, inculpatul a refuzat recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Mai recent, pe 7 noiembrie, a urmat recidiva care l-a dus acum pe bărbatul în vârstă de 36 de ani după gratii.

Un șofer nu a oprit la semnalul unui echipaj de poliție, tot la Fălticeni, încercând să scape întâi la volan, iar apoi cu fuga pe jos.

Echipajul de la Fălticeni l-a încătușat și dus la sediul Poliției municipiului Fălticeni, unde s-a constatat că era vorba de același Andrei Dănuț Dascălu, din comuna Slatina, care avea permisul de conducere suspendat și care era sub influența alcoolului.

Pe 7 noiembrie el a fost testat, rezultatul alcoolemiei fiind de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform unui comunicat de presă al procurorilor de la Fălticeni, în urma recoltării probelor biologice de sânge s-a constatat că inculpatul prezenta o îmbibație alcoolică de 2,01 g‰ alcool pur în sânge la prima probă, respectiv de 1,91 g‰ alcool pur în sânge la cea de-a doua probă.

În acest caz s-a întocmit dosar penal privind dubla infracțiune de conducere fără permis și sub influența alcoolului.