Suceava va fi gazda Campionatului European Universitar de Handbal din 2029

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a câștigat cursa pentru organizarea Campionatului European Universitar de Handbal din 2029. Vestea a fost primită cu bucurie de către directorul CSU Suceava, Iulian Andrei.

„Această realizare reprezintă o încununare a performanțelor obținute de echipa USV în decursul anilor în cadrul competiției. Era păcat ca orașul Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” să nu ajungă să găzduiască Campionatul European Universitar de Handbal, ținând cont că vom beneficia de cele mai bune condiții la mult așteptata sală polivalentă și la noul campus universitar de la Moara. Am participat la multe ediții ale competiției și pot să afirm că, prin ceea ce o să putem oferi în 2029 ca facilități sportive, de masă și cazare, vom pune la dispoziția oaspeților noștri condiții la superlativ și o organizare ireproșabilă.

Mulțumim Primăriei Municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava și Consiliului Județean Suceava pentru sprijinul acordat echipei și pregătirii candidaturii, precum și pentru susținerea organizării competiției la Suceava”, a precizat Iulian Andrei.

În cursa pentru organizarea Campionatului European Universitar de Handbal din 2029, USV Suceava a depășit unități de învățământ superior din Turcia și Croația.

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava are în palmares cinci titluri de campioană europeană universitară la handbal masculin, obținute în 2017, la Malaga (Spania), în 2022, la Lodz (Polonia), în 2023 la Podgorica (Muntenegru), în 2024, la Debrecen (Ungaria) și în 2026, la Salerno (Italia). Anul trecut, la Covilha (Portugalia), sucevenii s-au clasat pe locul II.