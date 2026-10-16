Municipiul Suceava s-a calificat în finala competiției naționale pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028. Anunțul a fost făcut de structura de guvernanță a programului, Suceava urmând să dispute ultima etapă a competiției alături de orașele Brașov și Mediaș.

Ediția din acest an a marcat un record de participare, înscriind la start zece orașe dornice să obțină titlul. Municipiul Suceava a reușit să treacă cu succes de primele două etape eliminatorii, devansând proiecte depuse de Bistrița, București – sectorul 1, Deva, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare și Târgu Neamț.

Candidatura Sucevei a fost asumată de administrația locală, fiind rezultatul unui efort comun de colaborare. De-a lungul ultimelor luni, tineri, organizații non-guvernamentale, instituții publice și reprezentanți ai mediului privat s-au reunit în cadrul unor inițiative locale, precum înființarea de centre de tineret sau crearea unor spații de interacțiune și manifestare.

Suceava s-a calificat în finală pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028

Echipa este formată din Miruna Poamăneagră, Ioana Tatarciuc, Karina-Elena Bogdănescu, Andrei Cîmpan, Șerban Raia, Anastasia Grădinariu, Iustin Timu, Paul Grosu, Vasile Gafiuc și consilierul local Andrei Bacoș, alături de primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu. „Fiind o inițiativă apolitică, aparținând exclusiv tinerilor și adresată întregului oraș, dorința principală este de a extinde invitația către publicul larg din Suceava de a se alătura acestui efort comun de îmbunătățire a comunității”, se arată într-un comunicat remis de echipă.

Mesajul care însoțește candidatura Sucevei este „Pixel cu Pixel facem schimbarea!” și reflectă ideea că „transformarea comunității se construiește prin contribuția fiecăruia, prin colaborare și prin inițiative care răspund nevoilor reale ale tinerilor. Suceava își propune să fie nu doar un oraș în care tinerii trăiesc, ci unul pe care îl construiesc împreună”, potrivit comunicatului.

Dosarul de candidatură a înglobat viziunea pe termen lung a orașului, programele propuse, parteneriatele locale, resursele disponibile și modalitățile concrete de implicare a tinerei generații. O noutate a acestei ediții a fost introducerea componentei Youth Voice, un juriu format exclusiv din 24 de tineri din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării. Aceștia au analizat materialele video transmise și secțiunile dedicate din dosare, evaluarea lor completând-o pe cea a juriului de experți din mediul public și privat.

Suceava s-a calificat în finală pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028

Finala competiției se va desfășura în perioada 21–25 octombrie a.c., la Alba Iulia, în cadrul celei de-a XI-a ediții a Summitului Tinerilor. Echipa de proiect a Sucevei își va susține candidatura în fața unui juriu independent, beneficiind de maximum 30 de minute pentru prezentarea conceptului și alte 30 de minute alocate sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Orașul câștigător va primi un premiu de 50.000 de euro oferit de Banca Comercială Română, destinat implementării inițiativelor din dosarul de candidatură și va dobândi dreptul de a organiza și găzdui Summitul Tinerilor din anul 2028.

Inspirat din modelul oferit de European Youth Capital, programul național funcționează ca un instrument de mobilizare a resurselor locale. Acesta sprijină autoritățile în identificarea problemelor cu care se confruntă noua generație și facilitează atragerea de investiții publice și private.